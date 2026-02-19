Mulher de cantor conhecido choca todos ao aparecer com menos 30 quilos

Recorrendo ao Instagram, Siara Holanda, mulher do cantor Rui Bandeira, mostrou uma transformação física radical.

Uma inspiração. É assim que Siara Holanda se define, como destacou na sua página de Instagram.

Há algumas semanas, na mesma rede social, a mulher de Rui Bandeira partilhou a transformação física pela qual tem passado nos últimos tempos. "Alcançar a minha meta sempre foi um desafio e, com 27 quilos a menos, sinto-me como uma fénix que renasce, revitalizada e forte", começou por referir Siara Holanda, acrescentando: "Assim como a águia se renova, também me transformei. A cada passo desta jornada, a música 'What a Feeling' ecoava, reforçando a minha determinação, celebrando a alegria e a força de conquistar o impossível". "E lembra-te: também podes conseguir! Não desistas!", concluiu.

No passado domingo, dia 1, Siara Holanda voltou a partilhar imagens que mostram a evolução física que tem alcançado. "A evolução continua em busca da minha melhor versão", escreveu na legenda das fotografias.

Em outros registos, a mãe de Bárbara Bandeira arrancou elogios numa série de fotos em que surge de biquíni. Entre os comentários, destacam-se expressões como "linda" e "um arraso".

Veja, agora, os vídeos e não deixe de explorar algumas das melhores imagens da mulher de Rui Bandeira na galeria de fotografias que preparámos para si.