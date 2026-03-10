Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Numa conversa emotiva com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, não conteve as lágrimas ao recordar o seu percurso.

Siara Holanda foi uma das convidadas da edição desta terça-feira, dia 10, do programa "Dois às 10". Durante uma conversa emotiva com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a companheira de Rui Bandeira acabou por se mostrar em lágrimas ao recordar o seu percurso.

A artista falou sobre um desafio de saúde que enfrentou: a Síndrome de Cushing, que lhe provocou o rosto em formato de lua e atrofiou os braços.

Além disso, a mãe de Bárbara Bandeira emocionou-se ao contar que, em Portugal, não conseguiu exercer a sua profissão de bailarina.

"É como ter alcançado uma nota na música e saber que, agora, já não conseguimos mais. Mas acho que o médico ficou com dó de mim e disse-me que podia dançar", recordou entre lágrimas, acrescentando: "O palco é a minha segunda casa. Vou morrer a dançar. É na dança que tenho a minha expressão, é na dança em que mostro o melhor de mim. É o que sei fazer melhor. Na dança, eu sou eu".