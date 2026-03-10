Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 46min

Numa conversa emotiva com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, não conteve as lágrimas ao recordar o seu percurso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Siara Holanda foi uma das convidadas da edição desta terça-feira, dia 10, do programa "Dois às 10". Durante uma conversa emotiva com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a companheira de Rui Bandeira acabou por se mostrar em lágrimas ao recordar o seu percurso.

A artista falou sobre um desafio de saúde que enfrentou: a Síndrome de Cushing, que lhe provocou o rosto em formato de lua e atrofiou os braços.

Além disso, a mãe de Bárbara Bandeira emocionou-se ao contar que, em Portugal, não conseguiu exercer a sua profissão de bailarina.

"É como ter alcançado uma nota na música e saber que, agora, já não conseguimos mais. Mas acho que o médico ficou com dó de mim e disse-me que podia dançar", recordou entre lágrimas, acrescentando: "O palco é a minha segunda casa. Vou morrer a dançar. É na dança que tenho a minha expressão, é na dança em que mostro o melhor de mim. É o que sei fazer melhor. Na dança, eu sou eu".

Temas: Siara Holanda Rui Bandeira

RELACIONADOS

Mulher de cantor conhecido choca todos ao aparecer com menos 30 quilos

Depois de engordar 20 quilos, Rita Guerra emagrece e impressiona todos: veja as fotos

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Flávio Furtado eliminou três alimentos da sua dieta e perdeu 16 quilos

A Não Perder

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

Há 1h e 46min

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Hoje às 12:00

Sim, há telemóveis de marca a 100 euros na Festa de Ofertas da Primavera da Amazon

Hoje às 11:00

"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

Hoje às 11:00

Nova foto de filho de Diogo Jota gera milhões de reações nas redes sociais

Hoje às 10:00

Fuja do mau tempo: descubra as ilhas sempre ensolaradas a duas horas de Portugal

Ontem às 17:00
MAIS

Mais Vistos

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Hoje às 11:34

Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»

Ontem às 11:39

Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto

Hoje às 10:04

Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade

Hoje às 10:14

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 46min

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

Ontem às 13:00

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

5 mar, 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

5 mar, 15:00

Fora do Estúdio

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Hoje às 12:00

"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

Hoje às 11:00

Nova foto de filho de Diogo Jota gera milhões de reações nas redes sociais

Hoje às 10:00

Fotos

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

Há 1h e 46min

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 46min

Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Há 3h e 46min

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00