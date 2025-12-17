Os signos mais compatíveis no amor e os que não devem envolver-se

O amor nem sempre é fácil de prever, mas a astrologia pode dar algumas pistas. Alguns signos parecem feitos um para o outro, enquanto outros simplesmente não combinam. Descubra quais signos têm maior compatibilidade no romance e quais deve evitar envolver-se.

O amor é um território cheio de surpresas, e a química nem sempre surge como esperamos. A astrologia pode oferecer algumas pistas sobre a forma como os signos se relacionam, revelando tanto combinações naturais como aquelas que podem causar atritos e desentendimentos.

Enquanto alguns signos parecem entender-se imediatamente, outros necessitam de mais paciência e compreensão para manter a harmonia. Conhecer estas afinidades e incompatibilidades pode ser uma ferramenta valiosa para quem procura um relacionamento duradouro ou apenas deseja evitar desgostos desnecessários.

Prepare-se para descobrir quais signos têm maior compatibilidade no amor e aqueles que devem refletir duas vezes antes de se envolverem.