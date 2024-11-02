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Previsões de novembro no amor para todos os signos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00

Saiba aqui se é em novembro que vai encontrar a sua cara-metade

Joana Dias, taróloga, marcou presença esta manhã no «Dois às 10» para revelar o horóscopo dos signos para o mês que se aproxima: novembro. Veja, agora, as previsões dos signos e saiba o que pode esperar do mês de novembro no que toca ao amor! 

 

CARNEIRO 

O CASAL NÃO ESTÁ PARA O ROMANCE… MAS ESTÁ FOCADO NA CARREIRA!

 

TOURO

ALINHADO COM O PARCEIRO EM TUDO… MENOS NOS ASSUNTOS FINANCEIROS!

 

GÉMEOS

SERÁ DIFÍCIL ENCONTRAR UM PARCEIRO ESTE MÊS 

CARANGUEJO

COM VONTADE DE AMAR… E SER AMADO!

 

LEÃO

ESTÃO A NEGOCIAR O PROJETO A DOIS. ESTÃO NUM IMPASSE GIGANTE...

 

VIRGEM

ESTÃO PARA AQUECER O CORAÇÃO DO PARCEIRO. OS SOLTEIROS, TÊM TUDO PARA CONSEGUIR ENCONTRAR ALGUÉM ATÉ AO FIM DO MÊS DE NOVEMBRO!

BALANÇA

ESTÃO A DAR TUDO PARA SEREM RECONHECIDOS NAS RELAÇÕES! OS SOLTEIROS, NÃO ESTÃO MUITO PARA AMAR...

 

ESCORPIÃO

CONVERSEM COM O PARCEIRO PARA SABER PORQUE ESTÃO AFASTADOS

SAGITÁRIO

DEVEM TER EM CONTA OS ERROS DO PASSADO, MELHORAR E, ASSIM VÃO CONSEGUIR TRANSFORMAR A RELAÇÃO

 

CAPRICÓRNIO

ABERTO AO DIÁLOGO E A ENCONTRAR NAMORADO! 

 

AQUÁRIO

ALTURA PARA QUESTIONAR A SUA RELAÇÃO

 

PEIXES

DEVEM PENSAR QUAIS SÃO AS NECESSIDADES EMOCIONAIS QUE TÊM NA RELAÇÃO. OS SOLTEIROS, ESTÃO PARA AMAR!

Veja aqui a conversa completa com a taróloga:

Temas: Signos Amor Novembro Cara-metade Joana Dias

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