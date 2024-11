Previsões de novembro no amor para todos os signos

Saiba aqui se é em novembro que vai encontrar a sua cara-metade

Joana Dias, taróloga, marcou presença esta manhã no «Dois às 10» para revelar o horóscopo dos signos para o mês que se aproxima: novembro. Veja, agora, as previsões dos signos e saiba o que pode esperar do mês de novembro no que toca ao amor!

CARNEIRO

O CASAL NÃO ESTÁ PARA O ROMANCE… MAS ESTÁ FOCADO NA CARREIRA!

TOURO

ALINHADO COM O PARCEIRO EM TUDO… MENOS NOS ASSUNTOS FINANCEIROS!

GÉMEOS

SERÁ DIFÍCIL ENCONTRAR UM PARCEIRO ESTE MÊS

CARANGUEJO

COM VONTADE DE AMAR… E SER AMADO!

LEÃO

ESTÃO A NEGOCIAR O PROJETO A DOIS. ESTÃO NUM IMPASSE GIGANTE...

VIRGEM

ESTÃO PARA AQUECER O CORAÇÃO DO PARCEIRO. OS SOLTEIROS, TÊM TUDO PARA CONSEGUIR ENCONTRAR ALGUÉM ATÉ AO FIM DO MÊS DE NOVEMBRO!

BALANÇA

ESTÃO A DAR TUDO PARA SEREM RECONHECIDOS NAS RELAÇÕES! OS SOLTEIROS, NÃO ESTÃO MUITO PARA AMAR...

ESCORPIÃO

CONVERSEM COM O PARCEIRO PARA SABER PORQUE ESTÃO AFASTADOS

SAGITÁRIO

DEVEM TER EM CONTA OS ERROS DO PASSADO, MELHORAR E, ASSIM VÃO CONSEGUIR TRANSFORMAR A RELAÇÃO

CAPRICÓRNIO

ABERTO AO DIÁLOGO E A ENCONTRAR NAMORADO!

AQUÁRIO

ALTURA PARA QUESTIONAR A SUA RELAÇÃO

PEIXES

DEVEM PENSAR QUAIS SÃO AS NECESSIDADES EMOCIONAIS QUE TÊM NA RELAÇÃO. OS SOLTEIROS, ESTÃO PARA AMAR!

Veja aqui a conversa completa com a taróloga: