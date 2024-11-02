Previsões de novembro no amor para todos os signos

Saiba aqui se é em novembro que vai encontrar a sua cara-metade
Joana Dias, taróloga, marcou presença esta manhã no «Dois às 10» para revelar o horóscopo dos signos para o mês que se aproxima: novembro. Veja, agora, as previsões dos signos e saiba o que pode esperar do mês de novembro no que toca ao amor!
CARNEIRO
O CASAL NÃO ESTÁ PARA O ROMANCE… MAS ESTÁ FOCADO NA CARREIRA!
TOURO
ALINHADO COM O PARCEIRO EM TUDO… MENOS NOS ASSUNTOS FINANCEIROS!
GÉMEOS
SERÁ DIFÍCIL ENCONTRAR UM PARCEIRO ESTE MÊS
CARANGUEJO
COM VONTADE DE AMAR… E SER AMADO!
LEÃO
ESTÃO A NEGOCIAR O PROJETO A DOIS. ESTÃO NUM IMPASSE GIGANTE...
VIRGEM
ESTÃO PARA AQUECER O CORAÇÃO DO PARCEIRO. OS SOLTEIROS, TÊM TUDO PARA CONSEGUIR ENCONTRAR ALGUÉM ATÉ AO FIM DO MÊS DE NOVEMBRO!
BALANÇA
ESTÃO A DAR TUDO PARA SEREM RECONHECIDOS NAS RELAÇÕES! OS SOLTEIROS, NÃO ESTÃO MUITO PARA AMAR...
ESCORPIÃO
CONVERSEM COM O PARCEIRO PARA SABER PORQUE ESTÃO AFASTADOS
SAGITÁRIO
DEVEM TER EM CONTA OS ERROS DO PASSADO, MELHORAR E, ASSIM VÃO CONSEGUIR TRANSFORMAR A RELAÇÃO
CAPRICÓRNIO
ABERTO AO DIÁLOGO E A ENCONTRAR NAMORADO!
AQUÁRIO
ALTURA PARA QUESTIONAR A SUA RELAÇÃO
PEIXES
DEVEM PENSAR QUAIS SÃO AS NECESSIDADES EMOCIONAIS QUE TÊM NA RELAÇÃO. OS SOLTEIROS, ESTÃO PARA AMAR!
Veja aqui a conversa completa com a taróloga: