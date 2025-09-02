Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

A taróloga Joana Dias traz as novidades para o mês de setembro.

Setembro chegou e, segundo a taróloga Joana Dias, este será um mês de reflexão, mas também de decisões importantes. É tempo de olhar para dentro, ajustar prioridades e encontrar equilíbrio entre aquilo que deseja e aquilo que precisa. Cada signo terá os seus próprios desafios e oportunidades — e os astros prometem mexer com o coração, o trabalho e até com a saúde. Descubra o que o mês de setembro lhe reserva.

Carneiro – Mês de trabalho… mas será compensado! Para os nativos de Carneiro, setembro será intenso a nível profissional. O esforço exigido poderá ser maior do que o habitual, mas a recompensa vai valer a pena. Acredite no seu valor e não desista.

Touro – Alerta, solteiros! É altura ideal para seduzir. Os nativos de Touro terão em setembro a oportunidade de brilhar no amor. O magnetismo estará em alta e será o momento perfeito para conquistar quem deseja. Carreira: Traz novidades se se permitirem a estas mudanças. Na saúde, atentem a alergias.

Gémeos – Alerta, casais! A relação pode ficar tremida. Setembro pode trazer instabilidade às relações de Gémeos. Será preciso diálogo, paciência e compreensão para evitar ruturas. Não fuja da conversa. Na carreira, vão ter retorno depois do que trabalharam. Saúde equilibrada.

Caranguejo – Com vontade de amar… e ser amado! O coração dos nativos de Caranguejo vai bater mais forte neste mês. Setembro será propício a encontros especiais e a momentos de afeto. Abra-se sem medo. Atenção às alergias.

Leão – Alerta, saúde! Vão sentir-se cansados… Depois de meses intensos, setembro pede descanso. Os nativos de Leão devem ouvir o corpo e não abusar dos limites físicos e emocionais.

Virgem – No trabalho, atenção: podem surgir novos projetos, mas com responsabilidade. Um mês com surpresas, onde o parceiro pode preparar vários momentos. Na saúde, atenção à retenção de líquidos.

Balança – No amor… tudo pode dar certo! Se os nativos de Balança se entregarem de verdade a uma relação, o mês será de conquistas emocionais e cumplicidade. Setembro é para amar sem reservas.

Escorpião – No trabalho… boas oportunidades de crescimento! Os escorpianos poderão ver portas a abrir-se no campo profissional. É hora de agarrar novas oportunidades e mostrar a sua capacidade.

Sagitário – No amor… mês de cumplicidade entre o casal! Para Sagitário, setembro será um mês de sintonia amorosa. O entendimento e a paixão vão fortalecer a relação.

Capricórnio – No trabalho… reveja os contratos profissionais! Atenção redobrada às questões burocráticas e contratuais. Os capricornianos devem analisar tudo com calma antes de assinar ou assumir compromissos.

Aquário – Alerta, saúde! A ansiedade está de volta! Para os nativos de Aquário, setembro pode trazer alguma agitação mental. O conselho dos astros é simples: desacelere, cuide de si e priorize o bem-estar emocional.

Peixes – Alerta, solteiros! É altura para arranjar um namorado! Os piscianos vão sentir-se mais confiantes e predispostos para o amor. Setembro é um excelente mês para abrir o coração e deixar alguém especial entrar na sua vida.

Setembro promete ser um mês de viragens, com espaço para novos começos e decisões que poderão marcar o resto do ano. Como lembra a taróloga Joana Dias: “Se estás à espera de um sinal, é este.”