Este signo vai ganhar muito dinheiro em maio

As qualidades de cada signo do zodíaco

Maio promete ser um mês de sorte e prosperidade para um signo do zodíaco.

A taróloga Joana Dias esteve no programa «Dois às 10», da TVI, onde apresentou as previsões astrológicas para o mês de maio. Joana falou sobre as tendências energéticas para os doze signos, com conselhos importantes para o amor, saúde e trabalho.

Segundo Joana Dias, maio será um mês marcado por mudanças, crescimento e reflexão. Eis as previsões signo a signo:

Carneiro

Os nativos deste signo estão com boa saúde. Para os solteiros, este mês promete: não vão passar despercebidos e há possibilidade de um novo amor surgir.

Touro

Maio traz alertas na saúde. Os taurinos sentem-se cansados e tensos. O importante será manter o foco nos objetivos e não perder a direção.

Gémeos

Estes nativos estão com uma forma física invejável. No amor, os solteiros estão fugazes, o que pode dificultar relações mais profundas.

Caranguejo

Este signo tende a estar mais ciumento e possessivo nas relações. O conselho é exercitar a paciência e evitar dramatismos desnecessários.

Leão

Há stress acumulado e a recomendação é procurar atividades físicas como o ginásio. Cuidado com a tendência a apontar o dedo aos outros. É tempo de olhar para dentro.

Virgem

Os virginianos estão mais apaixonados do que nunca, a querer surpreender e demonstrar afeto. No trabalho, vivem uma fase de crescimento e reconhecimento.

Balança

Maio será excelente se conseguirem controlar a impaciência. Nas relações, há fome de amor e necessidade de mais atenção e carinho.

Escorpião

Os solteiros sentem falta de compromisso. No entanto, estão focados no trabalho e não querem perder nenhuma oportunidade profissional.

Sagitário

O universo está a conspirar a favor destes nativos. No amor, estão agitados e cheios de energia, preparados para novas experiências.

Capricórnio

Os capricornianos estão com vontade de compromisso, mas demonstram pouca paciência para relações superficiais. Profissionalmente, a sorte está do vosso lado.

Aquário

No trabalho, têm tudo para atingir os seus objetivos. Contudo, é preciso cuidado com a saúde: a ansiedade pode tomar conta se não houver equilíbrio.

Peixes

Maio traz excelentes oportunidades para aprimorar suas condições no trabalho, o que poderá resultar em um aumento significativo nos ganhos. No amor, podem surgir comportamentos mais possessivos, que devem ser geridos com maturidade.