Há um signo que vai ter de controlar a impulsividade esta semana. Saiba se é o seu!

O final de julho poderá trazer um turbilhão de emoções.

Joana Dias revelou as previsões dos signos para esta semana de 22-28 de julho.

Espreite o que o seu signo lhe reserva.

O signo da semana é Leão.

O sol está em grande estilo a iluminar os leões que estão de parabéns!

Sol vai mantém se em oposição a plutão agregada a esta lua cheia… isto está bom!..

O mais importante aqui é reagir de uma forma adulta e prática!

Mercúrio também continua na guerra com Úrano e Marte, existe uma clara dificuldade de comunicação e por isso mesmo aumenta a probabilidade de discussão e confusão! É preciso saber o nosso lugar e ser adultos para não reagir com impulso.

Vénus em Leão vem amenizar as situações atrás descritas aliás nem é amenizar mas sim curar… perceber que tudo acontece por um motivo e por esse motivo mesmo aceitar integrar e seguir sempre no nosso lugar! E desta forma está tudo!

Carneiro

Está semana querem-se divertir e desanuviar! Mas não descurem os compromissos assumidos. Vai inteiro, pois o que vem será sempre uma oportunidade para fazer diferente!

Touro

Esta semana o passado bate à porta, aliás tem vindo a bater nestas últimas semana. Atentem para não reagir com base no abandono e rejeição! Vão precisar de coragem para agarrar com estrutura o vosso orçamento familiar para se responsabilizarem por tudo o que têm de pagar!

Gémeos

Uma semana épica para descontrair do stress que têm sentido, ir sair com amigos para relaxar e conseguir dessa forma concentrar no que realmente importa. O seu foco profissional esta semana está a pedir concentração e objetivos claros de execução, para onde querem ir.

Caranguejo

Esta semana será espetacular para saberem Com assertividade com que linhas se cosem a nível financeiro, pois as férias podem estar a “custar” mais do que o suposto e o orçamento pode ultrapassar um pouco! Atentem para não desequilibrar a esse nível! Têm de se manter focados para não “fingirem” que podem aquilo que não devem! O custo será alto!

Leão

Estão de parabéns lá está! Logo mesmo passados estão a brilhar por todos os poros! E estão passados porque as dores emocionais estão todas ao rubro! A coragem assiste-lhes, mas devem a todo o custo mudar de comportamento e tentar fazer diferente- Ainda assim é irrelevante pois vão sempre fazer o que a consciência lhes permite e seguir em frente!

Virgem

Esta semana mais pensativos, seja porque estão de férias, seja porque estão a ponderar na vida, para se conhecerem melhor e saberem limites e agirem de acordo com esses limites para não se voltarem a colocar em situações de apuros! Melhor altura para se ouvirem e deixarem de lado as opiniões alheias! Cobrar não vale a pena nem faz sentido! Estamos onde estamos por nossa responsabilidade.

Balança

Uma semana para saírem com os amigos e estabelecerem vínculos com as pessoas que têm o mesmo comprimento de onda! Claro está que o passado vem bater à porta trazendo inseguranças… o melhor será responsabilizar se pela sua parte e seguir em frente para uma coisa diferente!

Escorpião

O trabalho está no foco desta semana… o que já fez neste nível, e para onde quer ir daqui para a frente! O reconhecimento do trabalho feito vai aparecer… o medo da rejeição também, dificuldade em aceitar os elogios vai ser emotivo. Saber acolher este reconhecimento e continuar a melhorar onde tem de ser melhorado!

Sagitário

Esta semana tudo vai acalmar. Vão se sentir mais confiantes e seguros das escolhas feitas na vida! Vão chegar à conclusão do quão excelentes são a trabalhar e do quanto isso vos acrescenta!

E claro o amor, estão mais inteiros nas relações e isso é maravilhoso para praticar o amor!

Capricórnio

Uma semana para ressignificar os traumas do passado e se responsabilizar pelo seu comportamento. o que vai ser um desafio. A verdade dos factos por forma a conseguir ultrapassar as mentiras do passado e desta forma mesmo desconfortável vai abrir espaço ao novo e criar uma nova rotina mais de acordo com a pessoa que quer ser.

Aquário

Esta semana falamos de emoções. Queremos equilíbrio emocional, está claro e menos que isso, nem pensar! Podemos ter calma nas reações quando as pessoas tentam entrar um pouco mais na intimidade! Acolher estas pessoas com calma sem reagir… e saber que não há necessidade de reatividade extrema. Todos podemos ser felizes e nem todos vêm para nos fazer mal!

Peixes

Semana incrível pois vão-se sentir mais motivados, ou seja, está tudo na mesma mas estão felizes a fazer a rotina… uma nova fase familiar onde se podem elevar os ânimos e haver discussões que devem ser levadas com calma para se poderem conciliar de uma forma saudável e adulta! Escuta ativa precisa de ser treinada. Escutar, respirar, pensar e só depois responder e é se for caso disso.