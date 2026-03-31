Abril decisivo: taróloga diz que este signo pode terminar a sua relação em abril

  • Dois às 10
  • Há 3h e 22min

Nem todos os signos terão um mês tranquilo no amor. Segundo as previsões de Joana Dias, há um que pode enfrentar um verdadeiro “vai ou racha”.

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As previsões astrológicas para abril trazem alertas importantes — sobretudo no campo amoroso. Durante o “Dois às 10”, a taróloga Joana Dias destacou um signo em particular que poderá viver momentos decisivos… e até uma possível rutura.

Carneiro surge como o signo mais vulnerável no amor neste mês. De acordo com a especialista, abril será marcado por um cenário de “vai ou racha”, onde as relações serão colocadas à prova.

A mensagem é clara: ou há alinhamento e entendimento entre o casal, ou o fim pode mesmo acontecer. Este período poderá obrigar a conversas difíceis, tomadas de decisão e confrontos com a realidade — especialmente para quem tem evitado certos temas ou arrastado situações.

Ainda assim, nem tudo é negativo. Para Carneiro, este também pode ser um momento de libertação e crescimento emocional, abrindo espaço para relações mais alinhadas com aquilo que realmente procura.

Abril promete, assim, ser um mês intenso — e decisivo — no amor.

Temas: Signos Horoscopo Abril Joana dias
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