Abril decisivo: taróloga diz que este signo pode terminar a sua relação em abril

Nem todos os signos terão um mês tranquilo no amor. Segundo as previsões de Joana Dias, há um que pode enfrentar um verdadeiro “vai ou racha”.

As previsões astrológicas para abril trazem alertas importantes — sobretudo no campo amoroso. Durante o “Dois às 10”, a taróloga Joana Dias destacou um signo em particular que poderá viver momentos decisivos… e até uma possível rutura.

Carneiro surge como o signo mais vulnerável no amor neste mês. De acordo com a especialista, abril será marcado por um cenário de “vai ou racha”, onde as relações serão colocadas à prova.

A mensagem é clara: ou há alinhamento e entendimento entre o casal, ou o fim pode mesmo acontecer. Este período poderá obrigar a conversas difíceis, tomadas de decisão e confrontos com a realidade — especialmente para quem tem evitado certos temas ou arrastado situações.

Ainda assim, nem tudo é negativo. Para Carneiro, este também pode ser um momento de libertação e crescimento emocional, abrindo espaço para relações mais alinhadas com aquilo que realmente procura.

Abril promete, assim, ser um mês intenso — e decisivo — no amor.