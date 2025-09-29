Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Outubro promete fortes emoções para os nativos de Leão: segundo a taróloga Joana Dias, enquanto os casais terão de lidar com algumas tensões, os solteiros têm tudo para viver um encontro marcante e encontrar o amor.

As previsões da taróloga Joana Dias para o mês de outubro trazem boas notícias para os nativos de Leão, sobretudo para quem está solteiro: o amor pode mesmo estar ao virar da esquina!

Amor em casal

Para quem já tem relação, o mês não será isento de desafios. Segundo Joana Dias, outubro chega com alguma tensão no ar e com a vontade de cada um querer ter sempre razão. “O melhor será deixarem de lado essas questões para que o relacionamento siga o mais saudável possível. Tentem ser delicados, envolver carinho em tudo o que fazem e evitem críticas ou apontar de dedos”, recomenda a taróloga.

Amor para solteiros

Já os solteiros de Leão podem sorrir: Plutão também aqui vai mexer com energias intensas e abrir portas para novas ligações. “Têm tudo para transformar com intensidade a vossa intimidade e encontrar alguém peculiar e cheio de humor. Sejam bem-dispostos e divirtam-se”, aconselha Joana Dias.

A taróloga é conhecida por fazer várias publicações dedicadas às previsões dos astros.