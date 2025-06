Conheça as previsões de cada signo para o mês de julho

A taróloga Joana Dias esteve no «Dois às 10» e listou as previsões para cada signo do zodíaco.

O mês de julho está mesmo à porta e, com ele, chegam novas energias e decisões importantes. No amor, no trabalho e na saúde, este será um mês de reflexão e de escolhas que podem marcar o resto do ano. Para saber o que o universo lhe reserva, ninguém melhor do que Joana Dias, taróloga, para partilhar as previsões de cada signo.

Vai de férias? Está a pensar mudar de emprego? À espera de um novo amor? Descubra o que os astros têm a dizer sobre o seu mês.

CARNEIRO

Casais vivem um período calmo e alegre, com momentos de grande cumplicidade.

Se está a pensar vender a sua casa, este é um ótimo mês para isso.

TOURO

Nos relacionamentos, julho traz momentos agridoces.

No trabalho, está na hora de procurar mudanças, mesmo dentro da empresa onde está.

GÉMEOS

As relações ficam em segundo plano. Dedique-se aos amigos.

Julho será vivido com uma boa dose de otimismo.

CARANGUEJO

Atenção aos casais: evitem conversas sobre dinheiro para não gerar desentendimentos.

Nas finanças, boas notícias com entradas inesperadas de dinheiro.

LEÃO

Solteiros devem ser pacientes e diplomáticos para conquistarem alguém especial.

Na saúde, julho será um mês exigente. Cuide-se.

VIRGEM

No trabalho, quem cumprir os objetivos pode ser recompensado com um aumento.

Valorize o que mais gosta, mas prepare-se para reações alheias.

BALANÇA

Os sentimentos estarão mais intensos e será mais fácil demonstrar afeto.

No trabalho, especial atenção a contratos. Uma mudança aproxima-se.

ESCORPIÃO

Mês com forte desejo de amar e ser amado.

É verão, por isso aproveite com leveza e sem receios.

SAGITÁRIO

Solteiros com oportunidades de encontrar alguém especial.

Evite exageros. Acalmar o ritmo pode ser essencial este mês.

CAPRICÓRNIO

Uma mudança na fonte de rendimentos pode acontecer.

Na saúde, atenção às constipações. Viva o verão com alegria e equilíbrio.

AQUÁRIO

No amor, é importante manter flexibilidade para não afastar os parceiros.

Julho será marcado por sensualidade e carisma.

PEIXES

Solteiros podem ter um encontro inesperado que muda tudo.

Julho traz estrutura, estabilidade e até uma nova forma de estar na vida.