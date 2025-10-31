Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

Clique na galeria e descubra, de acordo com informações da Slice, o que cada signo procura no capítulo do amor.

Por mais avanços que a sociedade possa ter feito, o amor continua a ser um mistério. Continua a ser intrigante a forma como nos apaixonamos e também o que nos leva a cair de amores por alguém. É por isso que muitas pessoas viraram-se para a astrologia, numa tentativa de descobrir a razão que nos leva a apaixonarmo-nos por alguém.

Novembro promete aproximar corações e curar feridas antigas. Veja as previsões da taróloga Joana Dias.

O mês de novembro chega com uma energia especial — e há um sentimento que promete atravessar todos os signos do zodíaco: o amor. Seja em forma de reencontros, paixões inesperadas ou reconciliações há muito adiadas, a astróloga Joana Dias revelou no «Dois às 10» que o universo está a conspirar em favor dos corações.

Mas atenção: cada signo vai viver esta vibração de forma diferente. Veja o que o amor lhe reserva neste mês romântico e intenso.

Carneiro: Com vontade de amar e de se entregar, mas os parceiros podem não acompanhar o ritmo. Vá devagar — o amor certo não precisa de pressa.

Touro: Procura admiração e segurança. Cuidado com discussões e mal-entendidos. Solteiros, há boas hipóteses de alguém especial cruzar o vosso caminho.

Gémeos: Vénus traz harmonia e ternura. Relações ganham leveza e cumplicidade. O ciúme não tem lugar — confie e aproveite o aconchego.

Caranguejo: Um mês sereno no amor. Emoções equilibradas e relações sólidas. Quem está sozinho pode sentir vontade de abrir o coração.

Leão: A chama está acesa! A comunicação flui e a paixão renasce. O diálogo será a chave para fortalecer laços.

Virgem: Mês de calma e rotina amorosa. Comunicação aberta e estável. O amor manifesta-se nos gestos simples.

Balança: Se a relação estava em turbulência, o céu dá uma nova oportunidade. Energia intensa e romântica para resolver e fortalecer vínculos.

Escorpião: Intensidade máxima — paixão e profundidade emocional. Solteiros, atenção às expectativas: o amor não se controla.

Sagitário: O coração quer correr, mas Mercúrio retrógrado pode travar encontros. Espere o tempo certo e o amor fluirá naturalmente.

Capricórnio: Paixão e planos conjuntos. Muitos capricornianos vão querer oficializar relações ou até unir amor e trabalho. O passado pode bater à porta… e merecer resposta.

Aquário: Precisam de compreensão e descanso. O amor pede paciência — tanto com o outro como consigo mesmo. Solteiros, é tempo de cuidar do coração antes de o entregar.

Peixes: Mês de emoções profundas. Romantismo em alta e possibilidade de paixões súbitas. Casais sentem-se mais próximos e empáticos.

