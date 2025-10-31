Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:00
Como é que os signos se apaixonam?
Como é que os signos se apaixonam?

Por mais avanços que a sociedade possa ter feito, o amor continua a ser um mistério. Continua a ser intrigante a forma como nos apaixonamos e também o que nos leva a cair de amores por alguém. É por isso que muitas pessoas viraram-se para a astrologia, numa tentativa de descobrir a razão que nos leva a apaixonarmo-nos por alguém. 

Clique na galeria e descubra, de acordo com informações da Slice, o que cada signo procura no capítulo do amor.

@Shutterstock

Novembro promete aproximar corações e curar feridas antigas. Veja as previsões da taróloga Joana Dias.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O mês de novembro chega com uma energia especial — e há um sentimento que promete atravessar todos os signos do zodíaco: o amor. Seja em forma de reencontros, paixões inesperadas ou reconciliações há muito adiadas, a astróloga Joana Dias revelou no «Dois às 10» que o universo está a conspirar em favor dos corações.

Mas atenção: cada signo vai viver esta vibração de forma diferente. Veja o que o amor lhe reserva neste mês romântico e intenso.

Carneiro: Com vontade de amar e de se entregar, mas os parceiros podem não acompanhar o ritmo. Vá devagar — o amor certo não precisa de pressa.

Touro: Procura admiração e segurança. Cuidado com discussões e mal-entendidos. Solteiros, há boas hipóteses de alguém especial cruzar o vosso caminho.

Gémeos: Vénus traz harmonia e ternura. Relações ganham leveza e cumplicidade. O ciúme não tem lugar — confie e aproveite o aconchego.

Caranguejo: Um mês sereno no amor. Emoções equilibradas e relações sólidas. Quem está sozinho pode sentir vontade de abrir o coração.

Leão: A chama está acesa! A comunicação flui e a paixão renasce. O diálogo será a chave para fortalecer laços.

Virgem: Mês de calma e rotina amorosa. Comunicação aberta e estável. O amor manifesta-se nos gestos simples.

Balança: Se a relação estava em turbulência, o céu dá uma nova oportunidade. Energia intensa e romântica para resolver e fortalecer vínculos.

Escorpião: Intensidade máxima — paixão e profundidade emocional. Solteiros, atenção às expectativas: o amor não se controla.

Sagitário: O coração quer correr, mas Mercúrio retrógrado pode travar encontros. Espere o tempo certo e o amor fluirá naturalmente.

Capricórnio: Paixão e planos conjuntos. Muitos capricornianos vão querer oficializar relações ou até unir amor e trabalho. O passado pode bater à porta… e merecer resposta.

Aquário: Precisam de compreensão e descanso. O amor pede paciência — tanto com o outro como consigo mesmo. Solteiros, é tempo de cuidar do coração antes de o entregar.

Peixes: Mês de emoções profundas. Romantismo em alta e possibilidade de paixões súbitas. Casais sentem-se mais próximos e empáticos.
 

Temas: Signos Horoscopo Dois às 10

RELACIONADOS

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

Signos

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

Hoje às 14:19

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

Hoje às 11:05

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Saiba o que lhe reserva o seu signo no mês de outubro

29 set, 10:58

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

29 set, 10:51

Caranguejo, Leão e Virgem: O amor vai marcar o mês de um dos signos

29 set, 10:48
MAIS

Mais Vistos

Tiago Rufino é implacável com concorrente do «Secret Story 9»: «Tem a inteligência emocional de um repolho»

Hoje às 11:31

Cláudio Ramos reage a fim de namoro de ex-concorrente: «Eu fiquei em choque»

Ontem às 10:41

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre o «Secret Story 9»: «Qualquer ataque sou eu que recebo, mas nós somos uma equipa de cento e tal pessoas»

Ontem às 10:36

Nuno Eiró revela o que o pai pensava sobre a sua homossexualidade

Ontem às 11:39

Receitas

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

Ontem às 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

Ontem às 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00

Fora do Estúdio

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Hoje às 15:00

«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)

Hoje às 08:51

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Ontem às 15:30

Recorda-se de Susan Boyle? Reapareceu e está irreconhecível

Ontem às 14:30

Fotos

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

Hoje às 16:00

Pode ser a grande descoberta de 2025. Especialista aponta ingrediente para emagrecer

Hoje às 15:30

Muito se fala de Susana Gravato, mas e o viúvo? O silêncio e a dor do homem que perdeu tudo em Vagos

Hoje às 15:05

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Hoje às 15:00