Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

A taróloga Joana Dias deixou alertas para os nativos deste signo terem em conta.

Joana Dias esteve no Dois às 10 a traçar as previsões para 2026 e deixou um alerta claro: Gémeos será o signo mais desafiado do próximo ano. Segundo a taróloga, os nativos deste signo vão enfrentar um período particularmente intenso a nível emocional e mental.

«Vai ser um ano nervoso e ansioso», explicou Joana Dias, sublinhando que Gémeos estará constantemente a querer mais — mais resultados, mais reconhecimento, mais evolução — o que pode gerar desgaste se não houver equilíbrio.

No amor, 2026 traz revisões profundas nas relações. Será um ano de questionamento, onde Gémeos terá de perceber o que faz sentido manter e o que já não acompanha a sua evolução pessoal. Relações frágeis podem não resistir, enquanto as mais sólidas serão obrigadas a adaptar-se.

No trabalho, apesar da pressão interna, surgem oportunidades importantes. A vontade de ser melhor e de se destacar pode jogar a favor, desde que os nativos saibam gerir expectativas e não se deixem consumir pela ansiedade.

A nível de saúde, Joana Dias deixou um aviso claro: será essencial controlar o stress e cuidar do sistema nervoso. Sem pausas e sem autocontrolo, o corpo poderá dar sinais de alerta.

