Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

Joana Dias esteve no programa «Dois às 10» e revelou o que cada signo pode esperar para o mês de agosto.

Joana Dias, taróloga e presença habitual no programa “Dois às 10”, esteve no estúdio para revelar as previsões astrológicas para o mês de agosto. Um mês marcado por decisões importantes, mudanças e novas oportunidades. Se está de férias, a trabalhar ou a repensar o rumo da sua vida, saiba o que os astros reservam para o seu signo.

Carneiro

Amor: Pode surgir um amor à primeira vista, com base numa forte afinidade intelectual.

Saúde: Mês tranquilo, com carisma e boa energia.

Trabalho: Tudo o que estiveram a construir pode ser realizado.

Touro

Amor: Os desafios no trabalho podem afetar a cumplicidade no casal.

Saúde: Atenção à ansiedade, que pode afetar o bem-estar emocional.

Trabalho: Vai ser um mês estável.

Gémeos

Amor: Apesar de apaixonados, os nativos deste signo vão sentir vontade de liberdade.

Trabalho: O universo está a contribuir para o vosso crescimento financeiro.

Caranguejo

Amor: Há possibilidade de viver um amor de verão marcante.

Trabalho: Um apoio financeiro externo pode provocar uma mudança significativa.

Saúde: Está ótima.

Leão

Amor: Estes nativos precisam de uma escapadinha romântica.

Saúde: Tendência para mudanças de humor mais acentuadas.

Trabalho: Estão neutros e vai ser um mês normal.

Virgem

Amor: Relações de longa data podem precisar de uma nova dinâmica.

Saúde: Cansaço acumulado, mas com força suficiente para continuar em frente.

Balança

Amor: Precisam de se sentir seguros nas relações para evitar atitudes sufocantes.

Saúde: Estado de equilíbrio e estabilidade.

Trabalho: Energia de agosto muito saudável e facilitada. Aproveitem e estruturem a parte profissional.

Escorpião

Amor: Solteiros podem reencontrar um amor do passado ou viver algo inesperado.

Saúde: Possível frustração que se pode refletir em dores de estômago.

Trabalho: Está tudo em aberto. Querem o reconhecimento e vai haver propostas mais para o fim do mês.

Sagitário

Amor: Solteiros com fortes possibilidades de se apaixonarem de forma intensa.

Saúde: Atenção a excessos que podem prejudicar o equilíbrio físico e emocional.

Trabalho: Mês calmo, mas com boa entrada de dinheiro.

Capricórnio

Amor: A vida conjugal promete estar em destaque, com harmonia e brilho. Solteiros têm tudo para encontrar o amor.

Saúde: Energia em alta e boa disposição.

Aquário

Amor: Mês favorável para relações estáveis, com momentos de cumplicidade.

Saúde: Devem controlar os excessos, especialmente durante as férias.

Trabalho: A partir de 25 de agosto podem receber proposta de trabalho inesperada.

Peixes

Amor: Solteiros poderão atrair novas paixões com facilidade, graças ao seu carisma. Se estiverem numa relação, evitem falar de dinheiro.

Saúde: A ansiedade poderá marcar presença — é importante cuidar da saúde mental.

Trabalho: Apesar do mercúrio retrógado, as respostas vêm