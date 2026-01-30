Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

A taróloga Joana Dias esteve no Dois às 10, da TVI, e revelou o que fevereiro reserva a cada signo. Amor, trabalho e saúde marcam as previsões para o novo mês, com alertas importantes e oportunidades a não perder.

Carneiro

Amor: As verdades vêm todas ao de cima. Aposte na comunicação em todos os níveis. Nas relações, é tempo de assumir a realidade e a responsabilidade. Os solteiros têm tendência para se apaixonar.

Trabalho: O mês pede estratégia e organização, com foco no longo prazo.

Saúde: A ansiedade pode marcar presença. A prática de desporto será fundamental.

Touro

Amor: As relações estão para ficar e estruturar. Quem está solteiro deve ser honesto consigo e com os outros.

Trabalho: Use a inteligência e os recursos disponíveis para construir, avançando em pequenos passos.

Saúde: Atenção às cãibras; a toma de magnésio é aconselhada.

Gémeos

Amor: Algum distanciamento nas relações. Quem tudo quer, tudo perde. Os solteiros podem fazer o que quiserem.

Trabalho: Existe dispersão; é essencial organizar melhor a rotina.

Saúde: Atenção a vertigens e dormências.

Caranguejo

Amor: Quem está numa relação coloca a família em primeiro lugar e está muito focado. Os solteiros não terão grande espaço emocional para amar.

Trabalho: Tudo joga a favor do sucesso, com oportunidades únicas a surgir.

Saúde: Fase equilibrada.

Leão

Amor: Observe mais e fale menos. Numa relação, o outro também conta. Os solteiros estão com vontade de amar.

Trabalho: Atenção ao trabalho em equipa: juntos somam mais, sozinhos vão mais devagar.

Saúde: Cuidado com os enredos mentais.

Virgem

Amor: Está a fazer planos a dois e vive uma fase estruturada. Os solteiros podem ver o passado regressar.

Trabalho: Organize uma nova rotina para definir objetivos. No final do mês, a comunicação pode tornar-se menos fluida.

Saúde: Mantenha a rotina do ginásio e atenção à logística diária para evitar problemas intestinais.

Balança

Amor: Mantenha limites firmes e aprenda a negociar dentro da relação. Os solteiros podem viver boas trocas de olhares em contextos sociais.

Trabalho: Está motivado; é tempo de fazer mais e de forma diferente.

Saúde: Esteja atento aos sinais do corpo e controle excessos alimentares se quiser emagrecer.

Escorpião

Amor: As relações mantêm-se firmes e não passa pela cabeça terminar. Os solteiros devem colocar em perspetiva a sua vida amorosa e o contributo para relações passadas.

Trabalho: Mês intenso, com convites que fazem repensar o futuro. Quem quer estabilidade deve manter-se; quem quer mudar precisa de ousadia.

Saúde: Muito nervosismo miudinho.

Sagitário

Amor: Vive um período de paixão, mas atenção a possíveis triângulos amorosos.

Trabalho: Forte vontade de crescer, com tendência para ganhos financeiros.

Saúde: Atenção à pressão arterial.

Capricórnio

Amor: Está a colher o que semeou. Relações em continuidade, com projetos a dois. Fase mais romântica e com vontade de amar.

Trabalho: Analise bem o que quer a longo prazo e aposte em parcerias.

Saúde: Atenção aos ossos.

Aquário

Amor: A relação ganha rumo e estrutura. Os solteiros tendem a continuar solteiros.

Trabalho: Trabalhe mais e evite gastos desnecessários.

Saúde: O cansaço e a exaustão são evidentes.

Peixes

Amor: Os parceiros assumem um papel mais próximo de amizade, mas há abertura para amar e até pensar em filhos. Os solteiros estão disponíveis, embora o amor esteja difícil.

Trabalho: É importante organizar-se melhor para dar mais espaço à vida pessoal.

Saúde: O relógio biológico dá sinais; é aconselhada uma ida ao ginecologista