Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

Junho chegou e, com ele, novas previsões astrológicas. Esta segunda-feira, Joana Dias esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, para revelar o que os astros reservam aos 12 signos do zodíaco nos próximos dias.
Entre paixões intensas, regressos do passado, desafios profissionais e mudanças inesperadas, a taróloga deixou vários alertas e conselhos para enfrentar o mês da melhor forma.
Carneiro: paixões intensas e impulsividade à vista
Para os nativos de Carneiro, junho promete ser tudo menos tranquilo. A falta de paciência poderá gerar alguns conflitos, enquanto o amor surge com intensidade. No entanto, a impulsividade também pode refletir-se na carteira.
Touro: o passado pode regressar
Os taurinos entram num período de maior estabilidade, mas deverão evitar tentar controlar tudo à sua volta. No amor, o passado poderá voltar a bater à porta e trazer emoções inesperadas.
Gémeos: coração dividido
Junho poderá ser um mês desafiante para Gémeos. No amor, o coração pode ficar mais confuso do que nunca. O grande desafio será aprender a abrandar e a refletir antes de tomar decisões importantes.
Caranguejo: emoções à flor da pele
Os nativos de Caranguejo vão viver um mês marcado pela intensidade emocional. O coração procura certezas e este poderá ser o momento ideal para perceber quem está realmente presente na sua vida.
Leão: mês para brilhar
No amor e no trabalho, Leão estará em destaque. O brilho não vai faltar, mas Joana Dias alerta para a necessidade de não querer que tudo gire apenas à sua volta.
Virgem: menos controlo e mais calma
Para Virgem, junho será um convite a desacelerar. Pensar demasiado poderá ser um obstáculo. O segredo estará em relaxar e aceitar que nem tudo pode ser controlado.
Balança: chega de indecisões
O romance estará no ar para os nativos de Balança. Depois de um período de dúvidas, junho surge como uma oportunidade para tomar decisões importantes e avançar sem receios.
Escorpião: intensidade e verdades difíceis
As emoções fortes estarão em destaque para Escorpião. Segundo Joana Dias, o mês promete química, paixão e algumas verdades difíceis de ignorar.
Sagitário: aventuras e movimento
A rotina poderá tornar-se insuportável para os sagitarianos. Junho traz novidades, movimento e surpresas. Entre viagens, novas experiências e paixões repentinas, ficar parado não parece ser uma opção.
Capricórnio: trabalho em alta
O setor profissional estará especialmente favorecido para Capricórnio. Apesar do crescimento e das oportunidades, o descanso será fundamental. No amor, o coração continua mais reservado.
Aquário: mudanças inesperadas
Surpresas, criatividade e novas ligações poderão alterar o rumo de muitos aquarianos durante este mês. Junho promete trazer oportunidades que não estavam nos planos.
Peixes: romance em destaque
Os nativos de Peixes entram num período favorável para o amor. Ainda assim, Joana Dias deixa um aviso: nem tudo o que parece perfeito é real e será importante evitar ilusões.
Com previsões para todas as áreas da vida, junho promete ser um mês de emoções fortes, decisões importantes e muitas mudanças para os diferentes signos do zodíaco.