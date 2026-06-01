Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

Capricórnio, Aquário e Peixes: saiba o que lhe reserva o seu signo para junho

Balança, Escorpião e Sagitário: saiba o que lhe reserva o seu signo para junho

Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para junho

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para junho

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Junho chegou e, com ele, novas previsões astrológicas. Esta segunda-feira, Joana Dias esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, para revelar o que os astros reservam aos 12 signos do zodíaco nos próximos dias.

Entre paixões intensas, regressos do passado, desafios profissionais e mudanças inesperadas, a taróloga deixou vários alertas e conselhos para enfrentar o mês da melhor forma.

Carneiro: paixões intensas e impulsividade à vista

Para os nativos de Carneiro, junho promete ser tudo menos tranquilo. A falta de paciência poderá gerar alguns conflitos, enquanto o amor surge com intensidade. No entanto, a impulsividade também pode refletir-se na carteira.

Touro: o passado pode regressar

Os taurinos entram num período de maior estabilidade, mas deverão evitar tentar controlar tudo à sua volta. No amor, o passado poderá voltar a bater à porta e trazer emoções inesperadas.

Gémeos: coração dividido

Junho poderá ser um mês desafiante para Gémeos. No amor, o coração pode ficar mais confuso do que nunca. O grande desafio será aprender a abrandar e a refletir antes de tomar decisões importantes.

Caranguejo: emoções à flor da pele

Os nativos de Caranguejo vão viver um mês marcado pela intensidade emocional. O coração procura certezas e este poderá ser o momento ideal para perceber quem está realmente presente na sua vida.

Leão: mês para brilhar

No amor e no trabalho, Leão estará em destaque. O brilho não vai faltar, mas Joana Dias alerta para a necessidade de não querer que tudo gire apenas à sua volta.

Virgem: menos controlo e mais calma

Para Virgem, junho será um convite a desacelerar. Pensar demasiado poderá ser um obstáculo. O segredo estará em relaxar e aceitar que nem tudo pode ser controlado.

Balança: chega de indecisões

O romance estará no ar para os nativos de Balança. Depois de um período de dúvidas, junho surge como uma oportunidade para tomar decisões importantes e avançar sem receios.

Escorpião: intensidade e verdades difíceis

As emoções fortes estarão em destaque para Escorpião. Segundo Joana Dias, o mês promete química, paixão e algumas verdades difíceis de ignorar.

Sagitário: aventuras e movimento

A rotina poderá tornar-se insuportável para os sagitarianos. Junho traz novidades, movimento e surpresas. Entre viagens, novas experiências e paixões repentinas, ficar parado não parece ser uma opção.

Capricórnio: trabalho em alta

O setor profissional estará especialmente favorecido para Capricórnio. Apesar do crescimento e das oportunidades, o descanso será fundamental. No amor, o coração continua mais reservado.

Aquário: mudanças inesperadas

Surpresas, criatividade e novas ligações poderão alterar o rumo de muitos aquarianos durante este mês. Junho promete trazer oportunidades que não estavam nos planos.

Peixes: romance em destaque

Os nativos de Peixes entram num período favorável para o amor. Ainda assim, Joana Dias deixa um aviso: nem tudo o que parece perfeito é real e será importante evitar ilusões.

Com previsões para todas as áreas da vida, junho promete ser um mês de emoções fortes, decisões importantes e muitas mudanças para os diferentes signos do zodíaco.