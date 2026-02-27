Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:56

Março traz mudanças, alertas e oportunidades para todos os signos. A taróloga Joana Dias esteve no Dois às 10 para revelar o que os astros reservam no amor, trabalho e saúde.

A poucos dias do novo mês, Joana Dias partilhou no Dois às 10 as previsões para março. Saiba o que esperar:

Carneiro

Amor: Ter paciência para a relação não “rebentar”. Se está solteiro, mantenha a calma.
Trabalho: Reavaliação necessária.
Saúde: Cansaço mental.

Touro

Amor: Necessidade de conversas profundas. Se está solteiro, uma amizade pode transformar-se em algo mais.
Trabalho: Sem grandes avanços em projetos em desenvolvimento.
Saúde: Atenção ao sono, possibilidade de insónias.

Gémeos

Amor: Possíveis mal-entendidos para quem está numa relação.
Trabalho: Revisão de contratos.
Saúde: Sistema nervoso sensível.

Caranguejo

Amor: Comunicação será essencial. Se está solteiro, pode reencontrar alguém do passado.
Trabalho: Reconhecimento lento, mas que trará benefícios.
Saúde: Oscilações emocionais.

Leão

Amor: Manter diplomacia para evitar discussões, apesar da intensidade elevada. Solteiros devem evitar jogos de ego.
Trabalho: Momento de redefinir estratégias.
Saúde: Atenção à tensão muscular.

Virgem

Amor: Revisão da relação para aprofundar vínculos. Se está solteiro, o amor pode surgir através do trabalho.
Trabalho: A partir do dia 20, melhorias significativas.
Saúde: Digestão sensível, atenção à alimentação.

Balança

Amor: Solteiros mantêm romances leves.
Trabalho: Até dia 20 pode não correr bem; depois será tempo de tomar decisões.
Saúde: Importante manter boa hidratação.
Nota: Necessidade de aprender a dizer “não”.

Escorpião

Amor: Intensidade ao rubro.
Trabalho: Mudança e nova direção de rumo a acontecer.
Saúde: Libertar ressentimentos para aliviar tensões.

Sagitário

Amor: Possíveis conflitos em casa; é preciso respirar fundo. Se está solteiro, o inesperado pode surgir.
Trabalho: Tudo alinhado para crescer.
Saúde: Evitar excessos.

Capricórnio

Amor: Comunicação é a chave. Se está solteiro, alguém mais velho pode aparecer.
Trabalho: Estrutura sólida para continuar.
Saúde: Atenção à coluna e articulações.

Aquário

Amor: Distância emocional motivada por insegurança. Se está solteiro, pode haver encontro inesperado no digital.
Trabalho: Mudanças financeiras.
Saúde: Atenção à circulação e retenção de líquidos.

Peixes

Amor: Não se anule na relação.
Trabalho: A identidade profissional está a dominar a vida.
Saúde: Hipersensibilidade; necessidade de descanso.

