Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

Signos
Signos
Foto: Freepik

O mês de outubro chega ao fim e é hora de olhar para o que o universo reserva para novembro. A astróloga Joana Dias esteve no «Dois às 10» para revelar o que cada signo pode esperar nas áreas do amor, carreira e saúde.

Há signos que vão viver paixões intensas, outros que terão oportunidades profissionais únicas… e alguns que precisam de travar nos excessos.

Descubra o que o destino tem para si:

Carneiro

Amor: Vontade de amar não vai faltar, mas os parceiros podem não acompanhar o ritmo. Vá com calma e evite precipitações.
Carreira: Urano traz oportunidades, mas Mercúrio retrógrado pode causar despesas inesperadas.
Saúde: Ansiedade em alta — respire fundo e abrande o ritmo.

Touro

Amor: Desejo de ser admirado, mas cuidado com discussões. Deixe o tempo acalmar as águas. Solteiros? Há boas surpresas no ar.
Carreira: Mês positivo — onde investir, terá retorno.
Saúde: Podem surgir episódios de insónia.

Gémeos

Amor: Vénus traz conforto e ternura ao casal. Ciúmes? Esqueça — confie mais.
Carreira: Reconhecimento e sucesso profissional à vista.
Saúde: Estável, mas mantenha equilíbrio emocional.

Caranguejo

Amor: Clima tranquilo e afetuoso.
Carreira: Muita determinação, mas evite comparações com os outros.
Saúde: Boa — e mesmo que algo surja, a recuperação será rápida.

Leão

Amor: Mês quente! Comunicação fluida e vontade de estar junto.
Carreira: Sobrecarga e responsabilidades — organize-se bem.
Saúde: Possível tensão muscular. Reforce o magnésio e relaxe.

Virgem

Amor: Vontade de conversar e manter a harmonia. Mês estável e rotineiro.
Carreira: Estabilidade garantida — nada de sobressaltos.
Saúde: Tudo tranquilo e equilibrado.

Balança

Amor: Relações em crise têm agora energia para se resolverem. Aproveite o impulso!
Carreira: Expansão e crescimento profissional.
Saúde: Cuidado com a ansiedade e com a tendência para “comer o nervosismo”.

Escorpião

Amor: Intensidade máxima. Solteiros, atenção a exigências e expectativas irreais.
Carreira: Proteção e boas oportunidades. É hora de avançar.
Saúde: Estável e equilibrada.

Sagitário

Amor: Vontade de amar travada por Mercúrio retrógrado — não forcem situações.
Carreira: Caminhos abertos para faturar e trabalhar mais.
Saúde: Evite excessos. Um detox será uma ótima ideia.

Capricórnio

Amor: Paixão em alta e planos a dois, até nos negócios. Solteiros, atenção: o passado pode regressar.
Carreira: Mês favorável para subir de patamar profissional.
Saúde: Oiça o seu corpo — ele avisa antes de parar.

Aquário

Amor: Precisam de compreensão do parceiro. Solteiros, sorte escassa no amor.
Carreira: Hora de abrandar e rever prioridades.
Saúde: Cuidado com sinais de burnout.

Peixes

Amor: Sensibilidade à flor da pele. Momentos ternos e paixões repentinas para solteiros.
Carreira: Possível frustração por objetivos adiados — mantenha a calma.
Saúde: Tensão acumulada — procure momentos de descanso.

