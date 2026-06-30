Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

Há um destino que faz lembrar as Caraíbas mesmo aqui ao lado e poucos o conhecem

Joana Dias esteve no programa Dois às 10, da TVI, para revelar as previsões do tarot para o mês de julho. Entre amor, trabalho, dinheiro e saúde, há signos especialmente favorecidos e outros que deverão enfrentar alguns desafios.

Segundo a taróloga, Peixes é o signo mais favorecido do mês, enquanto Touro ocupa a última posição do ranking. Para Touro, o conselho é claro: está na altura de sair da rotina e deixar o sofá. Trata-se do signo menos favorecido no tarot durante este mês, dando o aviso de que podem existir mudanças no trabalho e aconselhando a controlar o impulso de gastar dinheiro.

Já para Carneiro, julho será um mês marcado pela paixão, com vontade de fazer planos e reacender a chama no amor. No trabalho, surgem novos começos e oportunidades profissionais, havendo ainda possibilidade de aumentar os rendimentos através de novos projetos

Os nativos de Gémeos deverão apostar no diálogo e partilhar as preocupações e angústias com o parceiro, fortalecendo assim a relação.

Para Caranguejo, julho será especialmente positivo para quem está solteiro, sendo um período favorável para novos encontros.

No caso de Leão, o mês traz mais maturidade para assumir erros e fortalecer relações. A nível profissional, prevê-se liderança e reconhecimento.

Os nativos de Virgem poderão viver novidades no amor, já que alguém especial poderá surgir através do trabalho ou de amigos.

Para Balança, o passado amoroso poderá voltar a dar sinais, mas Joana Dias deixa o alerta: é melhor que permaneça no presente..

Já Escorpião deverá deixar de lado os jogos amorosos e apostar em ligações verdadeiras e mais genuínas.

Os Sagitário poderão assistir ao fim de uma etapa importante, mas a mudança será necessária para evoluir.

Para Capricórnio, o excesso de diversão poderá colocar a relação em risco. Em contrapartida, as finanças prometem pequenas alegrias ao longo do mês.

Os nativos de Aquário têm tudo para melhorar a relação amorosa, desde que coloquem em prática as ferramentas de que já dispõem. Será também um excelente período para lançar novos projetos.

Por fim, Peixes surge como o grande destaque de julho. O diálogo será essencial para compreender melhor o outro nas relações, enquanto os desafios terão solução. No plano financeiro, a previsão aponta para um mês de prosperidade e crescimento económico.