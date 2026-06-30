Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

  • Dois às 10

Joana Dias esteve no programa Dois às 10, da TVI, para revelar as previsões do tarot para o mês de julho. Entre amor, trabalho, dinheiro e saúde, há signos especialmente favorecidos e outros que deverão enfrentar alguns desafios.

Segundo a taróloga, Peixes é o signo mais favorecido do mês, enquanto Touro ocupa a última posição do ranking. Para Touro, o conselho é claro: está na altura de sair da rotina e deixar o sofá. Trata-se do signo menos favorecido no tarot durante este mês, dando o aviso de que podem existir mudanças no trabalho e aconselhando a controlar o impulso de gastar dinheiro.

Já para Carneiro, julho será um mês marcado pela paixão, com vontade de fazer planos e reacender a chama no amor. No trabalho, surgem novos começos e oportunidades profissionais, havendo ainda possibilidade de aumentar os rendimentos através de novos projetos

Os nativos de Gémeos deverão apostar no diálogo e partilhar as preocupações e angústias com o parceiro, fortalecendo assim a relação.

Para Caranguejo, julho será especialmente positivo para quem está solteiro, sendo um período favorável para novos encontros.

No caso de Leão, o mês traz mais maturidade para assumir erros e fortalecer relações. A nível profissional, prevê-se liderança e reconhecimento.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Os nativos de Virgem poderão viver novidades no amor, já que alguém especial poderá surgir através do trabalho ou de amigos.

Para Balança, o passado amoroso poderá voltar a dar sinais, mas Joana Dias deixa o alerta: é melhor que permaneça no presente..

Escorpião deverá deixar de lado os jogos amorosos e apostar em ligações verdadeiras e mais genuínas.

Os Sagitário poderão assistir ao fim de uma etapa importante, mas a mudança será necessária para evoluir.

Para Capricórnio, o excesso de diversão poderá colocar a relação em risco. Em contrapartida, as finanças prometem pequenas alegrias ao longo do mês.

Os nativos de Aquário têm tudo para melhorar a relação amorosa, desde que coloquem em prática as ferramentas de que já dispõem. Será também um excelente período para lançar novos projetos.

Por fim, Peixes surge como o grande destaque de julho. O diálogo será essencial para compreender melhor o outro nas relações, enquanto os desafios terão solução. No plano financeiro, a previsão aponta para um mês de prosperidade e crescimento económico.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Signos Horoscopo Dois às 10 TVI Tarologa
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Signos

Eis os 6 signos mais favorecidos no mês de julho

Hoje às 10:50

Julho será um verdadeiro golpe de sorte para este signo

Hoje às 10:49

Conheça os 6 signos menos favorecidos no mês de julho

Hoje às 10:42

Nem todos os signos terão um bom julho. Este será o menos favorecido

Hoje às 10:41

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Capricórnio, Aquário e Peixes: saiba o que lhe reserva o seu signo para junho

1 jun, 11:16

Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para junho

1 jun, 11:14
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

Hoje às 11:34

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Hoje às 12:01

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 11:56

Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa

Hoje às 12:19

Receitas

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Há 3h e 4min

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Fora do Estúdio

«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Há 3h e 14min

Casa Real Portuguesa anuncia noivado. Filho mais novo de D. Duarte Pio vai casar e a noiva não é portuguesa

Hoje às 09:43

Portugueses pelo mundo. Cristina Ferreira dá de caras com jogador de futebol que atua em Portugal

Hoje às 09:28

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Milhares de condutores têm esta dúvida: é proibido conduzir sem t-shirt? Eis a resposta

Há 2h e 4min

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Há 3h e 4min

Estes são os 14 lugares do Algarve que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

Há 3h e 9min

«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Há 3h e 14min