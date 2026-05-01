Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

Nem todos os signos começam maio da melhor forma. As previsões de Joana Dias, reveladas no Dois às 10, mostram que Peixes enfrenta um período mais exigente.
O signo ocupa o 12.º lugar, sendo o menos favorecido do mês. A taróloga aponta para confusão emocional e necessidade de estrutura interna.
Posição dos signos em maio (do 12.º ao 1.º):
12.º Peixes
11.º Caranguejo
10.º Aquário
9.º Sagitário
8.º Carneiro
7.º Escorpião
6.º Balança
5.º Gémeos
4.º Capricórnio
3.º Touro
2.º Leão
1.º Virgem
Apesar das dificuldades, o mês pode trazer aprendizagens importantes.