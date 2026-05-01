Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

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Nem todos os signos começam maio da melhor forma. As previsões de Joana Dias, reveladas no Dois às 10, mostram que Peixes enfrenta um período mais exigente.

O signo ocupa o 12.º lugar, sendo o menos favorecido do mês. A taróloga aponta para confusão emocional e necessidade de estrutura interna.

Posição dos signos em maio (do 12.º ao 1.º):

12.º Peixes

11.º Caranguejo

10.º Aquário

9.º Sagitário

8.º Carneiro

7.º Escorpião

6.º Balança

5.º Gémeos

4.º Capricórnio

3.º Touro

2.º Leão

1.º Virgem

Apesar das dificuldades, o mês pode trazer aprendizagens importantes.