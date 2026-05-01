Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

As previsões para maio já foram reveladas — e há um signo que se destaca claramente acima dos outros.
A taróloga Joana Dias esteve no Dois às 10 e traçou o panorama astral para as próximas semanas. No topo da tabela surge Virgem, apontado como o signo mais favorecido do mês.
Segundo a especialista, maio traz mudanças importantes, mas também a necessidade de adaptação: “É imperativo desligar a mente”, alerta. Um período de crescimento, mas que exige equilíbrio emocional e capacidade de gestão interna.
Logo atrás aparecem Leão e Touro, completando o pódio dos signos com melhores energias para este mês.
Mas nem todos terão a mesma sorte…
Posição dos signos em maio (do último ao primeiro):
12.º Peixes
11.º Caranguejo
10.º Aquário
9.º Sagitário
8.º Carneiro
7.º Escorpião
6.º Balança
5.º Gémeos
4.º Capricórnio
3.º Touro
2.º Leão
1.º Virgem
Veja as previsões:
Entre oportunidades e desafios, maio promete mexer com todos — mas, para os nativos de Virgem, o céu parece estar mais alinhado do que nunca.