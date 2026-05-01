Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

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As previsões para maio já foram reveladas — e há um signo que se destaca claramente acima dos outros.

A taróloga Joana Dias esteve no Dois às 10 e traçou o panorama astral para as próximas semanas. No topo da tabela surge Virgem, apontado como o signo mais favorecido do mês.

Segundo a especialista, maio traz mudanças importantes, mas também a necessidade de adaptação: “É imperativo desligar a mente”, alerta. Um período de crescimento, mas que exige equilíbrio emocional e capacidade de gestão interna.

Logo atrás aparecem Leão e Touro, completando o pódio dos signos com melhores energias para este mês.

Mas nem todos terão a mesma sorte…

Posição dos signos em maio (do último ao primeiro):

12.º Peixes

11.º Caranguejo

10.º Aquário

9.º Sagitário

8.º Carneiro

7.º Escorpião

6.º Balança

5.º Gémeos

4.º Capricórnio

3.º Touro

2.º Leão

1.º Virgem

 

Veja as previsões:

Entre oportunidades e desafios, maio promete mexer com todos — mas, para os nativos de Virgem, o céu parece estar mais alinhado do que nunca.

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