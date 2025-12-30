Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:08
Casal e os signos
Foto: pikisuperstar in freepik.

Parece haver motivos para sorrir para um dos signos.

Joana Dias esteve no Dois às 10 a revelar as previsões astrológicas para 2026 e, no que diz respeito ao amor, houve um signo que se destacou claramente. Segundo a taróloga, Capricórnio poderá viver um dos anos mais marcantes da sua vida sentimental, com forte possibilidade de compromisso sério — incluindo casamento.

De acordo com Joana Dias, os nativos de Capricórnio entram em 2026 com uma energia muito favorável às relações duradouras. «Estão muito para namorar», explicou, acrescentando que o ano traz maturidade emocional e vontade real de construir algo sólido a dois.

Para quem já está numa relação, este será um período propício a dar passos importantes, como viver junto, oficializar o compromisso ou mesmo subir ao altar. Já os solteiros poderão conhecer alguém com verdadeiro potencial para uma relação estável e de longo prazo.

A taróloga sublinhou ainda que este movimento no amor surge acompanhado de maior clareza emocional, permitindo aos Capricórnio saber exatamente o que querem — e, sobretudo, o que já não aceitam. Um ano de decisões conscientes, onde o coração e a razão caminham lado a lado.

Temas: Signos Horoscopo Amor Dois às 10

