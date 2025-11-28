Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:59
Previsões para os signos em 2025
Previsões para os signos em 2025

A taróloga Joana Dias fez as previsões para o mês em que se celebra o Natal.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Dezembro está a chegar e, como é habitual, cresce a curiosidade sobre aquilo que o último mês do ano nos reserva. Esta segunda-feira, no «Dois às 10», recebemos a taróloga Joana Dias, que trouxe as previsões detalhadas para todos os signos — no amor, trabalho e saúde. Eis o que cada um pode esperar.

Carneiro

Amor: Forte desejo de amar e ser amado. Mês muito favorável para a relação.
Trabalho: Evite criar expectativas demasiado altas para não lidar depois com frustrações.
Saúde: Excelente

Touro

Amor: Tudo indica um mês de grande paixão dentro da relação.
Trabalho: Hora de pensar a longo prazo e aceitar alguns sacrifícios no presente.
Saúde: Fuja dos excessos, sobretudo doces.

Gémeos

Amor: Energia leve, namoro facilitado e felicidade mesmo perante pequenos desentendimentos.
Trabalho: Estabilidade e possíveis entradas de dinheiro.
Saúde: Equilibrada.

Caranguejo

Amor: Mês harmonioso e muito ligado à família, mas atenção à rotina para não desgastar a relação.
Trabalho: As coisas fluem, mas é importante controlar despesas.
Saúde: Foco no bem-estar.

Leão

Amor: Tem tudo para viver momentos apaixonados, mas cuidado com o ego.
Trabalho: O mês promete bons resultados, mas lembre-se de que sozinho vai mais devagar.
Saúde: Atenção à vesícula.

Virgem

Amor: Fase muito positiva, com a relação a ganhar força.
Trabalho: Bons projetos para avançar.
Saúde: Atenção à retenção de líquidos.

Balança

Amor: Disponíveis para amar, mas a impaciência pode atrapalhar.
Trabalho: Alguns atrasos. É essencial estudar bem os planos e reforçar capacidades.
Saúde: Tendência para ansiedade.

Escorpião

Amor: Mês especialmente forte na intimidade do casal.
Trabalho: Excelente momento profissional; não descarte projetos de longo prazo.
Saúde: Estável.

Sagitário

Amor: Muita vontade de amar, mas querem tudo à sua maneira.
Trabalho: Forte potencial de ganhos.
Saúde: Atenção aos excessos.

Capricórnio

Amor: Cumplicidade crescente e maior respeito pelos limites de cada um.
Trabalho:
Saúde: Necessidade de pôr tudo em ordem e “prestar contas”.

Aquário

Amor: Mês tranquilo na relação.
Trabalho: A mente já está focada em como investir em 2025.
Saúde: Vontade de abrandar e descansar.

Peixes

Amor: Relação sólida e bem estruturada.
Trabalho: O foco está totalmente na área profissional.
Saúde: Atenção ao stress.

 

Temas: Signos Horoscopo Dois às 10 Claudio ramos Joana dias

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

Hoje às 11:10

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04
MAIS

Mais Vistos

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

26 nov, 12:26

Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI

Hoje às 11:39

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

Hoje às 10:04

«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

Ontem às 11:51

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

Hoje às 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fora do Estúdio

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

Hoje às 15:13

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Hoje às 14:14

Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator

Hoje às 08:51

Fotos

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Hoje às 16:00

Ladrão fica preso e inconsciente por baixo de caixão. Vandalismo em cemitério traz à memória episódio insólito

Hoje às 15:52

Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€

Hoje às 15:51