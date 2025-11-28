Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

A taróloga Joana Dias fez as previsões para o mês em que se celebra o Natal.

Dezembro está a chegar e, como é habitual, cresce a curiosidade sobre aquilo que o último mês do ano nos reserva. Esta segunda-feira, no «Dois às 10», recebemos a taróloga Joana Dias, que trouxe as previsões detalhadas para todos os signos — no amor, trabalho e saúde. Eis o que cada um pode esperar.

Carneiro

Amor: Forte desejo de amar e ser amado. Mês muito favorável para a relação.

Trabalho: Evite criar expectativas demasiado altas para não lidar depois com frustrações.

Saúde: Excelente

Touro

Amor: Tudo indica um mês de grande paixão dentro da relação.

Trabalho: Hora de pensar a longo prazo e aceitar alguns sacrifícios no presente.

Saúde: Fuja dos excessos, sobretudo doces.

Gémeos

Amor: Energia leve, namoro facilitado e felicidade mesmo perante pequenos desentendimentos.

Trabalho: Estabilidade e possíveis entradas de dinheiro.

Saúde: Equilibrada.

Caranguejo

Amor: Mês harmonioso e muito ligado à família, mas atenção à rotina para não desgastar a relação.

Trabalho: As coisas fluem, mas é importante controlar despesas.

Saúde: Foco no bem-estar.

Leão

Amor: Tem tudo para viver momentos apaixonados, mas cuidado com o ego.

Trabalho: O mês promete bons resultados, mas lembre-se de que sozinho vai mais devagar.

Saúde: Atenção à vesícula.

Virgem

Amor: Fase muito positiva, com a relação a ganhar força.

Trabalho: Bons projetos para avançar.

Saúde: Atenção à retenção de líquidos.

Balança

Amor: Disponíveis para amar, mas a impaciência pode atrapalhar.

Trabalho: Alguns atrasos. É essencial estudar bem os planos e reforçar capacidades.

Saúde: Tendência para ansiedade.

Escorpião

Amor: Mês especialmente forte na intimidade do casal.

Trabalho: Excelente momento profissional; não descarte projetos de longo prazo.

Saúde: Estável.

Sagitário

Amor: Muita vontade de amar, mas querem tudo à sua maneira.

Trabalho: Forte potencial de ganhos.

Saúde: Atenção aos excessos.

Capricórnio

Amor: Cumplicidade crescente e maior respeito pelos limites de cada um.

Trabalho: —

Saúde: Necessidade de pôr tudo em ordem e “prestar contas”.

Aquário

Amor: Mês tranquilo na relação.

Trabalho: A mente já está focada em como investir em 2025.

Saúde: Vontade de abrandar e descansar.

Peixes

Amor: Relação sólida e bem estruturada.

Trabalho: O foco está totalmente na área profissional.

Saúde: Atenção ao stress.