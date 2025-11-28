Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

A taróloga Joana Dias fez as previsões para o mês em que se celebra o Natal.
Dezembro está a chegar e, como é habitual, cresce a curiosidade sobre aquilo que o último mês do ano nos reserva. Esta segunda-feira, no «Dois às 10», recebemos a taróloga Joana Dias, que trouxe as previsões detalhadas para todos os signos — no amor, trabalho e saúde. Eis o que cada um pode esperar.
Carneiro
Amor: Forte desejo de amar e ser amado. Mês muito favorável para a relação.
Trabalho: Evite criar expectativas demasiado altas para não lidar depois com frustrações.
Saúde: Excelente
Touro
Amor: Tudo indica um mês de grande paixão dentro da relação.
Trabalho: Hora de pensar a longo prazo e aceitar alguns sacrifícios no presente.
Saúde: Fuja dos excessos, sobretudo doces.
Gémeos
Amor: Energia leve, namoro facilitado e felicidade mesmo perante pequenos desentendimentos.
Trabalho: Estabilidade e possíveis entradas de dinheiro.
Saúde: Equilibrada.
Caranguejo
Amor: Mês harmonioso e muito ligado à família, mas atenção à rotina para não desgastar a relação.
Trabalho: As coisas fluem, mas é importante controlar despesas.
Saúde: Foco no bem-estar.
Leão
Amor: Tem tudo para viver momentos apaixonados, mas cuidado com o ego.
Trabalho: O mês promete bons resultados, mas lembre-se de que sozinho vai mais devagar.
Saúde: Atenção à vesícula.
Virgem
Amor: Fase muito positiva, com a relação a ganhar força.
Trabalho: Bons projetos para avançar.
Saúde: Atenção à retenção de líquidos.
Balança
Amor: Disponíveis para amar, mas a impaciência pode atrapalhar.
Trabalho: Alguns atrasos. É essencial estudar bem os planos e reforçar capacidades.
Saúde: Tendência para ansiedade.
Escorpião
Amor: Mês especialmente forte na intimidade do casal.
Trabalho: Excelente momento profissional; não descarte projetos de longo prazo.
Saúde: Estável.
Sagitário
Amor: Muita vontade de amar, mas querem tudo à sua maneira.
Trabalho: Forte potencial de ganhos.
Saúde: Atenção aos excessos.
Capricórnio
Amor: Cumplicidade crescente e maior respeito pelos limites de cada um.
Trabalho: —
Saúde: Necessidade de pôr tudo em ordem e “prestar contas”.
Aquário
Amor: Mês tranquilo na relação.
Trabalho: A mente já está focada em como investir em 2025.
Saúde: Vontade de abrandar e descansar.
Peixes
Amor: Relação sólida e bem estruturada.
Trabalho: O foco está totalmente na área profissional.
Saúde: Atenção ao stress.