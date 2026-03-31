Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

  • Dois às 10
  • Há 3h e 38min

Abril chega com mudanças, decisões importantes e emoções ao rubro. A taróloga Joana Dias revelou no “Dois às 10” o que os astros reservam para cada signo — e há surpresas.

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Com um novo mês à porta, muitos procuram respostas nos astros. No programa “Dois às 10”, a taróloga Joana Dias revelou as previsões para abril — e há tendências fortes no amor, desafios no trabalho e alertas na saúde.

Fique a par do que o seu signo pode esperar:

Carneiro

  • Amor: Mês de decisões. Ou a relação avança ou pode chegar ao fim.
  • Trabalho: Oportunidades de liderança e crescimento.

Touro

  • Amor: Mais seletivos. Em casal, não toleram jogos. Solteiros podem conhecer alguém aos poucos.
  • Trabalho: Estabilidade profissional.
  • Saúde: Precisam de descansar.

Gémeos

  • Amor: Comunicação intensa. Hora de dizer o que sente e negociar.
  • Trabalho: Ideias brilhantes — é altura de agir.
  • Saúde: Priorizar o descanso.

Caranguejo

  • Amor: Emoções fortes e possibilidade de paixão intensa.
  • Trabalho: Decisões importantes a caminho.
  • Saúde: Atenção à ansiedade.

Leão

  • Amor: Vontade de amar em alta.
  • Trabalho: Reconhecimento e destaque.
  • Saúde: Exercício físico é essencial.

Virgem

  • Amor: Menos controlo e mais leveza. Solteiros devem baixar a exigência.
  • Trabalho: Organização traz sucesso.
  • Saúde: Cuidado com retenção de líquidos.
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Balança

  • Amor: Verdades vêm ao de cima. Relações testadas pela realidade.
  • Trabalho: Equilíbrio e reconhecimento.
  • Saúde: Emoções mais sensíveis.

Escorpião

  • Amor: Intensidade ao máximo. Relações profundas e transformadoras.
  • Trabalho: Foco e poder.
  • Saúde: Libertar tensões.

Sagitário

  • Amor: Desejo de liberdade com compromisso. Necessidade de negociar limites.
  • Trabalho: Expansão possível.
  • Saúde: Energia positiva, mas dispersa.

Capricórnio

  • Amor: Responsabilidade emocional em destaque.
  • Trabalho: Revisão de objetivos.
  • Saúde: Descanso é fundamental.

Aquário

  • Amor: Mudanças inesperadas e possível dependência emocional.
  • Trabalho: Inovação à vista.
  • Saúde: Energia instável.

Peixes

  • Amor: Mais clareza e assertividade.
  • Trabalho: Foco financeiro necessário.
  • Saúde: Equilíbrio emocional precisa de atenção.
Temas: Signos Horoscopo Joana Dias Tarologa
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