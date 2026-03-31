Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

Abril chega com mudanças, decisões importantes e emoções ao rubro. A taróloga Joana Dias revelou no “Dois às 10” o que os astros reservam para cada signo — e há surpresas.
Com um novo mês à porta, muitos procuram respostas nos astros. No programa “Dois às 10”, a taróloga Joana Dias revelou as previsões para abril — e há tendências fortes no amor, desafios no trabalho e alertas na saúde.
Fique a par do que o seu signo pode esperar:
Carneiro
- Amor: Mês de decisões. Ou a relação avança ou pode chegar ao fim.
- Trabalho: Oportunidades de liderança e crescimento.
Touro
- Amor: Mais seletivos. Em casal, não toleram jogos. Solteiros podem conhecer alguém aos poucos.
- Trabalho: Estabilidade profissional.
- Saúde: Precisam de descansar.
Gémeos
- Amor: Comunicação intensa. Hora de dizer o que sente e negociar.
- Trabalho: Ideias brilhantes — é altura de agir.
- Saúde: Priorizar o descanso.
Caranguejo
- Amor: Emoções fortes e possibilidade de paixão intensa.
- Trabalho: Decisões importantes a caminho.
- Saúde: Atenção à ansiedade.
Leão
- Amor: Vontade de amar em alta.
- Trabalho: Reconhecimento e destaque.
- Saúde: Exercício físico é essencial.
Virgem
- Amor: Menos controlo e mais leveza. Solteiros devem baixar a exigência.
- Trabalho: Organização traz sucesso.
- Saúde: Cuidado com retenção de líquidos.
Balança
- Amor: Verdades vêm ao de cima. Relações testadas pela realidade.
- Trabalho: Equilíbrio e reconhecimento.
- Saúde: Emoções mais sensíveis.
Escorpião
- Amor: Intensidade ao máximo. Relações profundas e transformadoras.
- Trabalho: Foco e poder.
- Saúde: Libertar tensões.
Sagitário
- Amor: Desejo de liberdade com compromisso. Necessidade de negociar limites.
- Trabalho: Expansão possível.
- Saúde: Energia positiva, mas dispersa.
Capricórnio
- Amor: Responsabilidade emocional em destaque.
- Trabalho: Revisão de objetivos.
- Saúde: Descanso é fundamental.
Aquário
- Amor: Mudanças inesperadas e possível dependência emocional.
- Trabalho: Inovação à vista.
- Saúde: Energia instável.
Peixes
- Amor: Mais clareza e assertividade.
- Trabalho: Foco financeiro necessário.
- Saúde: Equilíbrio emocional precisa de atenção.