Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

Abril chega com mudanças, decisões importantes e emoções ao rubro. A taróloga Joana Dias revelou no “Dois às 10” o que os astros reservam para cada signo — e há surpresas.

Com um novo mês à porta, muitos procuram respostas nos astros. No programa “Dois às 10”, a taróloga Joana Dias revelou as previsões para abril — e há tendências fortes no amor, desafios no trabalho e alertas na saúde.

Fique a par do que o seu signo pode esperar:

Carneiro

Amor: Mês de decisões. Ou a relação avança ou pode chegar ao fim.

Mês de decisões. Ou a relação avança ou pode chegar ao fim. Trabalho: Oportunidades de liderança e crescimento.

Touro

Amor: Mais seletivos. Em casal, não toleram jogos. Solteiros podem conhecer alguém aos poucos.

Mais seletivos. Em casal, não toleram jogos. Solteiros podem conhecer alguém aos poucos. Trabalho: Estabilidade profissional.

Estabilidade profissional. Saúde: Precisam de descansar.

Gémeos

Amor: Comunicação intensa. Hora de dizer o que sente e negociar.

Comunicação intensa. Hora de dizer o que sente e negociar. Trabalho: Ideias brilhantes — é altura de agir.

Ideias brilhantes — é altura de agir. Saúde: Priorizar o descanso.

Caranguejo

Amor: Emoções fortes e possibilidade de paixão intensa.

Emoções fortes e possibilidade de paixão intensa. Trabalho: Decisões importantes a caminho.

Decisões importantes a caminho. Saúde: Atenção à ansiedade.

Leão

Amor: Vontade de amar em alta.

Vontade de amar em alta. Trabalho: Reconhecimento e destaque.

Reconhecimento e destaque. Saúde: Exercício físico é essencial.

Virgem

Amor: Menos controlo e mais leveza. Solteiros devem baixar a exigência.

Menos controlo e mais leveza. Solteiros devem baixar a exigência. Trabalho: Organização traz sucesso.

Organização traz sucesso. Saúde: Cuidado com retenção de líquidos.

Balança

Amor: Verdades vêm ao de cima. Relações testadas pela realidade.

Verdades vêm ao de cima. Relações testadas pela realidade. Trabalho: Equilíbrio e reconhecimento.

Equilíbrio e reconhecimento. Saúde: Emoções mais sensíveis.

Escorpião

Amor: Intensidade ao máximo. Relações profundas e transformadoras.

Intensidade ao máximo. Relações profundas e transformadoras. Trabalho: Foco e poder.

Foco e poder. Saúde: Libertar tensões.

Sagitário

Amor: Desejo de liberdade com compromisso. Necessidade de negociar limites.

Desejo de liberdade com compromisso. Necessidade de negociar limites. Trabalho: Expansão possível.

Expansão possível. Saúde: Energia positiva, mas dispersa.

Capricórnio

Amor: Responsabilidade emocional em destaque.

Responsabilidade emocional em destaque. Trabalho: Revisão de objetivos.

Revisão de objetivos. Saúde: Descanso é fundamental.

Aquário

Amor: Mudanças inesperadas e possível dependência emocional.

Mudanças inesperadas e possível dependência emocional. Trabalho: Inovação à vista.

Inovação à vista. Saúde: Energia instável.

Peixes