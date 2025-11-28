Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

Compatibilidade de signos no amor

Joana Dias, a taróloga residente do «Dois às 10», fez as previsões dos signos para dezembro.

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias trouxe as previsões amorosas para dezembro e deixou uma revelação que já está a dar que falar: segundo a especialista, os nativos de Capricórnio podem, este mês, ver-se envolvidos em relações extraconjugais.

«Atentem às relações extraconjugais, podem vir a ser amantes», alertou Joana Dias, explicando que o signo vai sentir maior magnetismo e procura de ligação emocional — algo que pode, em alguns casos, surgir fora das relações formais.

Mas Capricórnio não foi o único signo analisado. A taróloga detalhou o que cada nativo poderá esperar no amor durante o último mês do ano.

O amor em dezembro, signo a signo

Carneiro

Muita vontade de amar e ser amado. Mês positivo e de grande entrega dentro da relação.

Touro

Fortes emoções e paixão. As relações tendem a intensificar-se e a ganhar estabilidade.

Gémeos

Mês leve e harmonioso. Mesmo que surjam pequenas discussões, o amor flui.

Caranguejo

Muito centrados na família e no Natal. Relações estáveis, desde que evitem cair na rotina.

Leão

Amor intenso, mas é preciso controlar o ego para evitar conflitos.

Virgem

Momento incrível para o amor. Relações fortalecidas e com muita harmonia.

Balança

Disponíveis para amar, mas a impaciência pode gerar tensões. É preciso calma.

Escorpião

Decembro traz muita química e intimidade. Relações aquecem e aprofundam-se.

Sagitário

Amor em alta, mas querem tudo à sua maneira. O desafio é ceder um pouco mais.

Capricórnio

Mês de grande cumplicidade… mas com um alerta da taróloga: tendência para envolvimentos extraconjugais e possibilidade de assumir o papel de amante.

Aquário

Relação tranquila e equilibrada, marcada pela liberdade e leveza.

Peixes

Amor estável e muito estruturado. Mês sereno e de ligação emocional profunda.

