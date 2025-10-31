«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

Em novembro, os nativos de Caranguejo vão sentir o coração bater mais forte. Segundo as previsões de Joana Dias, este é um mês em que o amor estará no centro de tudo, especialmente para os solteiros, que têm os astros a seu favor para viver novas paixões e deixar-se envolver por encontros inesperados.

Os nativos de Caranguejo entram em novembro com o coração aberto e uma energia doce que promete grandes surpresas no amor. Segundo Joana Dias, este é um mês especialmente favorável para os sentimentos — e para quem está solteiro, o universo parece ter planos muito românticos. “Se estão bem, meus amores, se querem mesmo encontrar alguém, têm tudo para conseguir fazer com que alguém se apaixone por vocês... este mês está fácil neste campo!”, revela a taróloga.

Os astros conspiram a favor do amor, e quem tiver coragem de se mostrar e de abrir o coração pode ver nascer uma ligação intensa e genuína. Novembro será o momento certo para sair da concha, conhecer novas pessoas e deixar que a vida surpreenda.

Para quem já está num relacionamento, o clima é de harmonia e cumplicidade. Joana Dias aconselha a aproveitar esta fase positiva para fortalecer o vínculo e até dar passos importantes, como pensar em filhos ou projetos a dois. “Os astros estão a conspirar para que a vossa vida amorosa esteja de boa saúde... se querem filhos, agora é hora!”, explica.

No campo profissional, o foco deve ser interno — a maior competição dos caranguejos são eles próprios. Ignorar comparações e concentrar-se no próprio ritmo será essencial para colher reconhecimento.

A saúde mantém-se equilibrada, mas o grande destaque do mês é mesmo o coração. “Se há amor, há vida — e este mês vai ter muita vida!”, conclui Joana Dias.