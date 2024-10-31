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Leia o horóscopo de novembro para todos os signos

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 15min

Saiba aqui o que pode esperar do mês de novembro

Joana Dias, taróloga, marcou presença esta manhã no «Dois às 10» para revelar o horóscopo dos signos para o mês que se aproxima: novembro. Veja, agora, as previsões dos signos e saiba o que pode esperar do mês de novembro. 

 

CARNEIRO 

O CASAL NÃO ESTÁ PARA O ROMANCE… MAS ESTÁ FOCADO NA CARREIRA!

 

TOURO

ALINHADO COM O PARCEIRO EM TUDO… MENOS NOS ASSUNTOS FINANCEIROS!

 

GÉMEOS

SERÁ DIFÍCIL ENCONTRAR UM PARCEIRO ESTE MÊS 

CARANGUEJO

COM VONTADE DE AMAR… E SER AMADO!

 

LEÃO

VÃO SENTIR-SE CANSADOS

 

VIRGEM

ATENÇÃO À SUA SAÚDE!

BALANÇA

MÊS DE ESGOTAMENTO!

 

ESCORPIÃO

CONVERSEM COM O PARCEIRO PARA SABER PORQUE ESTÃO AFASTADOS

SAGITÁRIO

ANSIOSOS E LEMBREM-SE: É PRECISO PENSAR ANTES DE AGIR!

 

CAPRICÓRNIO

ABERTO AO DIÁLOGO E A ENCONTRAR NAMORADO! 

 

AQUÁRIO

ALTURA PARA QUESTIONAR A SUA RELAÇÃO

 

PEIXES

MUDANÇA PROFISSIONAL A CAMINHO!

Veja aqui a conversa completa com a taróloga:

Temas: Signos Joana Dias Taróloga Astróloga Novembro

Signos

Saiba aqui o que lhe reserva o seu signo em novembro - Veja a conversa completa

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