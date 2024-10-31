Leia o horóscopo de novembro para todos os signos

Saiba aqui o que pode esperar do mês de novembro
Joana Dias, taróloga, marcou presença esta manhã no «Dois às 10» para revelar o horóscopo dos signos para o mês que se aproxima: novembro. Veja, agora, as previsões dos signos e saiba o que pode esperar do mês de novembro.
CARNEIRO
O CASAL NÃO ESTÁ PARA O ROMANCE… MAS ESTÁ FOCADO NA CARREIRA!
TOURO
ALINHADO COM O PARCEIRO EM TUDO… MENOS NOS ASSUNTOS FINANCEIROS!
GÉMEOS
SERÁ DIFÍCIL ENCONTRAR UM PARCEIRO ESTE MÊS
CARANGUEJO
COM VONTADE DE AMAR… E SER AMADO!
LEÃO
VÃO SENTIR-SE CANSADOS
VIRGEM
ATENÇÃO À SUA SAÚDE!
BALANÇA
MÊS DE ESGOTAMENTO!
ESCORPIÃO
CONVERSEM COM O PARCEIRO PARA SABER PORQUE ESTÃO AFASTADOS
SAGITÁRIO
ANSIOSOS E LEMBREM-SE: É PRECISO PENSAR ANTES DE AGIR!
CAPRICÓRNIO
ABERTO AO DIÁLOGO E A ENCONTRAR NAMORADO!
AQUÁRIO
ALTURA PARA QUESTIONAR A SUA RELAÇÃO
PEIXES
MUDANÇA PROFISSIONAL A CAMINHO!
Veja aqui a conversa completa com a taróloga: