Mês do amor: há três signos que vão encontrar o verdadeiro amor em fevereiro

No mês dedicado ao amor, há três signos que vão encontrar a sua alma gémea.

De acordo com as previsões da astróloga Joana Dias, fevereiro será um mês de grandes oportunidades para o amor, especialmente para três signos que têm tudo para viver momentos intensos e emocionantes no campo afetivo.

Sagitário

Sagitário está em alta este mês! A astróloga Joana Dias prevê que os nativos deste signo têm tudo para se apaixonar perdidamente. A energia de fevereiro vai inspirar estes nativos a abrir o coração e a entregarem-se a novos sentimentos. Seja uma pessoa nova ou alguém do passado, as possibilidades de uma conexão profunda estão no ar. É um momento ideal para quem procura um amor sincero e verdadeiro. A espontaneidade e a alegria de viver destes nativos farão com que qualquer romance floresça rapidamente. Não tenham medo de se entregar às emoções!

Aquário

Aquário vai sentir uma onda de paixão durante este mês, segundo as previsões de Joana Dias. Os aquarianos estarão extremamente focados nas suas relações afetivas e terão uma conexão intensa com as pessoas à sua volta. Quem está num relacionamento vai experimentar uma fase de renovação da paixão, enquanto os solteiros terão muitas oportunidades de encontrar alguém especial. Fevereiro promete ser um mês de intensa química para os aquarianos.

Peixes

O mês de fevereiro será repleto de oportunidades para os solteiros encontrarem o amor. A astróloga Joana Dias revela que a energia romântica estará em alta para estes nativos e as vibrações cósmicas podem aproximá-los de alguém especial. Seja em encontros casuais ou em situações inesperadas, os solteiros terão uma boa probabilidade de iniciar uma nova história de amor. A sensibilidade e o encanto natural destes nativos serão irresistíveis para quem se cruzar no seu caminho.

