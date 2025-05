Previsões dos signos para junho

As qualidades de cada signo do zodíaco

Saiba o que os astros lhe reservam em junho.

Joana Dias, taróloga convidada do programa "Dois às 10", revelou esta manhã as previsões astrológicas para o mês de junho. Segundo a especialista, este será um mês marcado por transformações, com destaques nas áreas do amor, trabalho e saúde. Fique a par do que pode esperar o seu signo.

Carneiro

Junho traz mudanças positivas nas finanças, com oportunidades que facilitam a entrada de dinheiro. Para os solteiros, é um mês favorável a novos encontros com potencial para algo significativo.

Touro

No trabalho, os resultados começam a surgir, promovendo maior estabilidade. No entanto, nas relações, os nativos de Touro poderão sentir-se inseguros e pouco confiantes. É importante manter o equilíbrio emocional.

Gémeos

Junho será produtivo no trabalho, com possibilidades de evolução. No amor, os nativos deste signo estarão menos disponíveis emocionalmente, mostrando pouca vontade de se envolver em novas relações.

Caranguejo

Os casais de Caranguejo vivem um mês de harmonia. Contudo, a saúde pode trazer algumas preocupações, especialmente ao nível intestinal. Cuidados com a alimentação serão fundamentais.

Leão

O amor de verão chega com intensidade aos nativos de Leão, mas o cansaço físico também se faz notar. Estes nativos estão a precisar urgentemente de descanso e de recuperar energias.

Virgem

No setor profissional, surgem desafios que trarão transformações importantes. A nível da saúde, é preciso atenção à retenção de líquidos. Uma boa hidratação e hábitos saudáveis serão essenciais.

Balança

O mês começa com entusiasmo no amor, mas esse fogo inicial pode não durar muito. Ainda assim, a saúde destes nativos encontra-se equilibrada, proporcionando estabilidade para enfrentar eventuais desilusões.

Escorpião

Os nativos de Escorpião sentirão as suas relações amorosas a fortalecerem-se. No entanto, o cansaço físico e mental é evidente. O desejo de férias é forte e justificado.

Sagitário

Os nativos em casal estarão muito focados na relação. Apesar do cansaço acumulado, o amor está presente e traz motivação. O equilíbrio entre descanso e dedicação será essencial.

Capricórnio

Este será um mês de sentimentos intensos. Em termos de saúde, o cansaço começa a pesar. A prática de exercício físico e a necessidade de férias ganham destaque.

Aquário

Os solteiros de Aquário estarão com o carisma em alta, favorecendo novas conquistas amorosas. No entanto, há um alerta para a coluna: é importante cuidar da postura e evitar sobrecargas físicas.

Peixes

O mês será uma montanha-russa no campo emocional. Os nativos de Peixes podem sentir instabilidade no amor. Na saúde, a hidratação é essencial para manter o equilíbrio físico e emocional.