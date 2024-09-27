Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😍

Signos em outubro: a paixão vai estar no ar para um dos signos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:10

Astróloga deu a conhecer as previsões dos signos para o próximo mês de outubro

Joana Dias, astróloga, revelou tudo o que os signos podem esperar no próximo mês de outubro.

Espreite agora a previsão para o seu signo.

 

CARNEIRO

A PAIXÃO ESTÁ NO AR!

 

TOURO

OS NATIVOS DESTE SIGNO DEVEM TER ATENÇÃO ÀS DESPESAS!

 

GÉMEOS

NO AMOR… VÃO SENTIR-SE SOLITÁRIOS E INCOMPREENDIDOS

CARANGUEJO

EM OUTUBRO VÃO ESTAR FOCADOS EM PROJETOS AMBICIOSOS!

 

LEÃO

OUTUBRO VAI SER O MÊS DE MUDAR DE CASA… OU AUMENTAR A FAMÍLIA!

 

VIRGEM

NO AMOR ESTÃO FELIZES E TRANQUILOS!

BALANÇA

OS NATIVOS DESTE SIGNO ESTÃO CHEIOS DE FORÇA E CARISMA!

 

ESCORPIÃO

MERCÚRIO VAI SEM IMPORTANTE PARA TOMAR GRANDES DECISÕES

 

SAGITÁRIO

INSTABILIDADE EMOCIONAL PODE LEVAR A REAÇÕES FÍSICAS

CAPRICÓRNIO

OS SOLTEIROS DEVEM SER MAIS ASSERTIVOS E TOMAR A INICIATIVA

 

AQUÁRIO

OUTUBRO É UM BOM MÊS PARA RESOLVER MAL-ENTENDIDOS

 

PEIXES

A CARREIRA E O SUCESSO PROFISSIONAL ESTÁ NO OLHO DO FURACÃO!

Veja aqui a conversa completa com todas as previsões.

Temas: Signos Joana Dias Amor Outubro Astróloga

Signos

Saiba a previsão do seu signo para outubro

Hoje às 12:42

Eclipse em outubro: vai influenciar intensamente a sua relação amorosa. Saiba como

Hoje às 11:10

Saiba aqui o que lhe reserva o seu signo em outubro - Veja a conversa completa

Hoje às 10:56

Signos Capricórnio, Aquário e Peixes: saiba o horóscopo para o mês de outubro

Hoje às 10:54

Signos Balança, Escorpião e Sagitário: saiba o horóscopo para o mês de outubro

Hoje às 10:50

Signos Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o horóscopo para o mês de outubro

Hoje às 10:49

Signos Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o horóscopo para o mês de outubro

Hoje às 10:47
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco desmente Cristina Ferreira em direto

Ontem às 10:52

Cristina Ferreira revela que está doente: «Eu não estou bem»

Ontem às 10:48

Signos Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o horóscopo para o mês de outubro

Hoje às 10:49

Signos Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o horóscopo para o mês de outubro

Hoje às 10:47

Mais Vistos Goucha

Cláudio Ramos comove-se com palavras de Diana Lopes: «Se me falta, eu vou ficar sem rumo...»

Ontem às 18:05

Negócio destruído por denúncias anónimas. Diana Lopes fala em 'maldade' e atira: «O nosso ganha-pão parte da loja»

Ontem às 18:00

«Vou tomar banho, mas deixo a porta aberta»: A mensagem que Joana recebeu do marido, mas que era para a amante

1 mar, 17:52

Imperdível: Cláudio Ramos surpreende menina com paralisia cerebral e oferece-lhe umas talas novas! Veja o momento

Ontem às 17:21

Receitas

Fãs de castanhas: anotem a receita da melhor comida de conforto (fárcil e económica) para fazer no outono

24 set, 11:21

A torta algarvia que leva apenas 4 ingredientes e conquistou Cristina Ferreira

20 set, 11:12

O salame de chocolate saudável que pode comer na dieta e que se prepara em 5 minutos

17 set, 10:52

Guacamole e Pico de Gallo: aprenda a fazer estas «salsas» mexicanas para o seu jantar temático!

30 ago, 16:48

Fora do Estúdio

Foto inédita! Cristina Ferreira e João Monteiro pousam em beijo apaixonado

17 set, 13:54

Incêndio deflagra junto a casa de Cristina Ferreira: «Deverá ter começado com uma beata atirada de um carro»

17 set, 09:47

«Estou a ser inundada de amor»: Cristina Ferreira celebra aniversário ao lado de João Monteiro

10 set, 09:33

Francisco Monteiro e Bárbara Parada dão uma nova oportunidade ao amor?

5 ago, 08:59

Fotos

Maria Cerqueira Gomes revela a verdadeira razão pela qual Cayetano Rivera não apareceu no seu documentário

Há 3h e 15min

Signos em outubro: a paixão vai estar no ar para um dos signos

Hoje às 11:10

Eclipse em outubro: vai influenciar intensamente a sua relação amorosa. Saiba como

Hoje às 11:10

Filme sobre a vida de Cristina Ferreira: saiba tudo aqui

Hoje às 08:58