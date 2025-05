Taróloga prevê romance no ar para figura pública da TVI

As qualidades de cada signo do zodíaco

A taróloga Joana Dias lançou uma previsão que está a dar que falar: uma das figuras mais queridas da TVI pode estar prestes a viver uma nova paixão.

A taróloga Joana Dias, conhecida pelas suas previsões espirituosas e certeiras, fez recentemente uma leitura astrológica que deixou os fãs atentos — especialmente os de Pedro Teixeira. Durante a sua intervenção no «Dois às 10», Joana Dias comentou que o signo do ator e apresentador, Capricórnio, «tem tendência para se apaixonar este mês».

A taróloga deixou no ar que este é um mês propício para que ele — e outros do mesmo signo — vivam o amor com mais intensidade e abertura. «Ai, Teixeirinha! É agora», disse Cristina Ferreira, entusiasmada com a possibilidade.

A previsão aponta para uma fase onde o coração está mais disponível, onde há mais vontade de se entregar e viver novas emoções. Para os nativos do mesmo signo, o conselho é claro: não resistam ao que sentem e deixem-se levar pela paixão — mas com os pés minimamente assentes na terra, claro.

Joana Dias costuma juntar humor e intuição nas suas leituras, e esta não foi exceção. Entre previsões sobre sorte, projetos profissionais e emoções à flor da pele, o destaque foi mesmo esse: Pedro Teixeira — e os que partilham o seu signo — estão com tudo para viver uma grande paixão.

Portanto, se és do mesmo signo, quem sabe o amor pode estar mesmo ao virar da esquina.

