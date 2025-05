Taróloga revela que um signo deve jogar no Euromilhões em junho

As qualidades de cada signo do zodíaco

Taróloga garante que as estrelas estão alinhadas para um signo do zodíaco em particular — e junho pode ser o mês em que a sorte bate à porta. Segundo a especialista, este é o momento ideal para tentar a sorte no Euromilhões.

Segundo a taróloga Joana Dias, o mês de junho vem cheio de novidades para os capricornianos. É um período marcado por intensidade nas emoções, mudanças no trabalho e até um toque de sorte inesperado.

No amor, Capricórnio vai estar com sentimentos à flor da pele. Mesmo sendo um signo que costuma procurar estabilidade, este mês há uma vontade forte de viver relações intensas, com paixão, entrega e até uma pontinha de ciúmes. Joana diz que isso pode parecer contraditório — querer uma relação estável e ao mesmo tempo intensa — mas que é possível encontrar esse equilíbrio, especialmente se houver diálogo e vontade de surpreender o parceiro. Para quem está solteiro, a paixão pode surgir de repente e com força. Como diz a taróloga: «Aguenta, não chora».

No lado profissional, há boas oportunidades para começar novos projetos e assumir mais responsabilidade. Capricórnio entra num período de liderança e de construção de uma nova estrutura financeira. É hora de pôr ideias em prática, avançar com planos e acreditar nas próprias capacidades.

E a grande surpresa da previsão? Joana foi clara: Capricórnio é o único signo a quem ela recomenda jogar no Euromilhões este mês. Por isso, Talvez valha a pena arriscar e fazer uma aposta.

Por fim, como este é um mês com muita energia acumulada, a taróloga aconselha os capricornianos a praticarem desporto ou a manterem-se ativos para equilibrar corpo e mente.

Junho será, sem dúvida, um mês intenso para Capricórnio — e talvez até cheio de surpresas felizes.