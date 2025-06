Estes são os 3 signos com mais sorte no mês de junho. Estará entre os sortudos?

Estes 3 signos vão ter um junho cheio de sorte. Veja se o seu está na lista!

O mês de junho traz mudanças, oportunidades e até algum romance, de acordo com as previsões astrológicas de Joana Dias, taróloga convidada do «Dois às 10». Para alguns signos, este será um período especialmente favorável, seja no amor, nas finanças ou na vida profissional.

Entre os mais afortunados estão os nativos de Carneiro, que terão melhorias nas finanças e oportunidades inesperadas para ganhar dinheiro. Para os solteiros deste signo, junho promete novos encontros com potencial para se transformarem em algo sério.

Também os nativos de Leão devem preparar-se para um mês intenso no amor. A paixão de verão surge com força e promete aquecer os corações. Apesar do cansaço físico, o campo emocional estará em alta, trazendo experiências marcantes.

Já para os nativos de Gémeos, junho será um mês produtivo a nível profissional, com possibilidades reais de evolução na carreira. Ainda que emocionalmente estejam mais reservados no amor, as conquistas no trabalho farão deste um mês positivo.

Segundo Joana Dias, este será um período de transformações, mas para alguns signos, a energia dos astros estará particularmente alinhada com o sucesso e a realização pessoal. Estará entre os sortudos?

Consulte aqui as previsões completas para todos os outros signos neste mês de junho.