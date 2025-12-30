Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

Foi no Dois às 10 que a taróloga Joana Dias fez as previsões para o novo ano.

Joana Dias esteve esta manhã no Dois às 10, da TVI, onde revelou as previsões astrológicas para 2026. Segundo a astróloga, o próximo ano será marcado por mudanças intensas, decisões importantes e necessidade de maior consciência emocional, profissional e física para todos os signos.

Carneiro

2026 será um ano de agitação natural para os nativos de Carneiro.

Amor: Tendência para compromissos sérios e verdadeiros. Quem está solteiro poderá sentir um nervosismo típico de início de paixão.

Trabalho: Nova rotina exige pés bem assentes na terra, sem espaço para megalomanias.

Saúde: Atenção redobrada à sanidade mental.

Touro

Um ano de estrutura e estabilidade.

Amor: Coragem para fazer acontecer. Pode ser um ano decisivo para assumir relações ou mudar o rumo da vida amorosa.

Dinheiro: Existem várias oportunidades para ganhar dinheiro.

Saúde: Cuidado com vícios.

Gémeos

Um dos signos mais desafiados emocionalmente.

Amor: Revisões profundas nas relações.

Trabalho: Vontade de crescer e destacar-se traz oportunidades importantes.

Saúde: Ano nervoso e ansioso — será essencial gerir o stress.

Caranguejo

2026 pede maturidade e menos crítica.

Amor: Há espaço para amar, sobretudo para quem está solteiro, desde que baixe a exigência.

Trabalho: Assumir responsabilidades será fundamental.

Saúde: Atenção aos excessos.

Leão

Um ano muito positivo, sobretudo nas relações.

Amor: Forte tendência para se apaixonar.

Trabalho: Grandes colheitas e bom momento para avançar.

Saúde: Necessidade de alterar hábitos; atenção a possíveis dependências.

Virgem

Um ano revelador e de crescimento.

Amor: Aprender a equilibrar o dar e o receber. Solteiros devem evitar fechar-se emocionalmente.

Trabalho: Mais responsabilidades e crescimento proporcional à exposição.

Dinheiro: Bom período para investir na área doméstica, incluindo uma possível casa nova.

Saúde: Atenção às insónias.

Balança

Ano que exige maturidade e disciplina.

Amor: Compromissos pedem limites claros.

Trabalho: Exigente e estruturado.

Dinheiro: Ano para poupar e rever gastos.

Saúde: Investir na atividade física, como ginásio.

Escorpião

Reconhecimento chega de forma inesperada.

Trabalho: Propostas profissionais surgem sem aviso.

Amor: Atenção aos ciúmes.

Saúde: Disciplina será essencial.

Sagitário

Mudanças marcam o ano.

Amor: Reviravoltas, mas um ano apaixonante.

Trabalho: Mudança efetiva.

Dinheiro: Grande oportunidade, desde que haja foco e disciplina.

Saúde: Evitar excessos; tendência para aumento de peso.

Capricórnio

Ano muito favorável para relações.

Amor: Forte vontade de namorar; possibilidade de casamentos.

Trabalho: Estabilidade dentro da normalidade.

Saúde: Altos níveis de stress associados ao trabalho exigem maior cuidado físico.

Aquário

Ano de estrutura e pausas necessárias.

Amor: Tendência para casamento ou vida em conjunto. Solteiros vivem um período de romance leve.

Trabalho: Manter o foco e poupar.

Saúde: O descanso será obrigatório.

Peixes

Ano que pede limites e organização.

Amor: Comunicação será essencial. Solteiros devem evitar entregar-se demasiado cedo.

Trabalho: Paixão pelo que fazem será determinante.

Dinheiro: Reestruturação financeira exige objetivos claros.

Saúde: Autocuidado obriga a uma nova rotina.