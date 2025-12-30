Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

Foi no Dois às 10 que a taróloga Joana Dias fez as previsões para o novo ano.
Joana Dias esteve esta manhã no Dois às 10, da TVI, onde revelou as previsões astrológicas para 2026. Segundo a astróloga, o próximo ano será marcado por mudanças intensas, decisões importantes e necessidade de maior consciência emocional, profissional e física para todos os signos.
Carneiro
2026 será um ano de agitação natural para os nativos de Carneiro.
Amor: Tendência para compromissos sérios e verdadeiros. Quem está solteiro poderá sentir um nervosismo típico de início de paixão.
Trabalho: Nova rotina exige pés bem assentes na terra, sem espaço para megalomanias.
Saúde: Atenção redobrada à sanidade mental.
Touro
Um ano de estrutura e estabilidade.
Amor: Coragem para fazer acontecer. Pode ser um ano decisivo para assumir relações ou mudar o rumo da vida amorosa.
Dinheiro: Existem várias oportunidades para ganhar dinheiro.
Saúde: Cuidado com vícios.
Gémeos
Um dos signos mais desafiados emocionalmente.
Amor: Revisões profundas nas relações.
Trabalho: Vontade de crescer e destacar-se traz oportunidades importantes.
Saúde: Ano nervoso e ansioso — será essencial gerir o stress.
Caranguejo
2026 pede maturidade e menos crítica.
Amor: Há espaço para amar, sobretudo para quem está solteiro, desde que baixe a exigência.
Trabalho: Assumir responsabilidades será fundamental.
Saúde: Atenção aos excessos.
Leão
Um ano muito positivo, sobretudo nas relações.
Amor: Forte tendência para se apaixonar.
Trabalho: Grandes colheitas e bom momento para avançar.
Saúde: Necessidade de alterar hábitos; atenção a possíveis dependências.
Virgem
Um ano revelador e de crescimento.
Amor: Aprender a equilibrar o dar e o receber. Solteiros devem evitar fechar-se emocionalmente.
Trabalho: Mais responsabilidades e crescimento proporcional à exposição.
Dinheiro: Bom período para investir na área doméstica, incluindo uma possível casa nova.
Saúde: Atenção às insónias.
Balança
Ano que exige maturidade e disciplina.
Amor: Compromissos pedem limites claros.
Trabalho: Exigente e estruturado.
Dinheiro: Ano para poupar e rever gastos.
Saúde: Investir na atividade física, como ginásio.
Escorpião
Reconhecimento chega de forma inesperada.
Trabalho: Propostas profissionais surgem sem aviso.
Amor: Atenção aos ciúmes.
Saúde: Disciplina será essencial.
Sagitário
Mudanças marcam o ano.
Amor: Reviravoltas, mas um ano apaixonante.
Trabalho: Mudança efetiva.
Dinheiro: Grande oportunidade, desde que haja foco e disciplina.
Saúde: Evitar excessos; tendência para aumento de peso.
Capricórnio
Ano muito favorável para relações.
Amor: Forte vontade de namorar; possibilidade de casamentos.
Trabalho: Estabilidade dentro da normalidade.
Saúde: Altos níveis de stress associados ao trabalho exigem maior cuidado físico.
Aquário
Ano de estrutura e pausas necessárias.
Amor: Tendência para casamento ou vida em conjunto. Solteiros vivem um período de romance leve.
Trabalho: Manter o foco e poupar.
Saúde: O descanso será obrigatório.
Peixes
Ano que pede limites e organização.
Amor: Comunicação será essencial. Solteiros devem evitar entregar-se demasiado cedo.
Trabalho: Paixão pelo que fazem será determinante.
Dinheiro: Reestruturação financeira exige objetivos claros.
Saúde: Autocuidado obriga a uma nova rotina.