Saiba todas as previsões do seu signo para o novo ano de 2025!

As previsões para 2025: saiba qual é a cor do novo ano!

O Natal já foi… agora vem o Ano Novo! E o que será que os signos têm reservado para nós em 2025? A taróloga Joana Dias revela-nos tudo!

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias apresentou as previsões astrológicas para o novo ano de 2025, analisando como as posições dos astros poderão influenciar cada um dos signos. Estas previsões abordam áreas fundamentais da vida, como o amor, a carreira, a saúde e as finanças, ajudando os telespectadores a prepararem-se para os desafios e oportunidades que o próximo ano poderá trazer.

Em termos de previsões gerais, o ano de 2025 será um ano de oportunidades e de crescimento, Néptuno e Vénus vão promover paixões e romances avassaladores, e a cor do novo ano que irá impulsionar a alegria da vida é... o amarelo.

CARNEIRO

No amor... em 2025, os fantasmas do passado podem voltar! No trabalho: esforço e dedicação vão ser monetariamente recompensados. Na saúde, os nativos deste signo vão ter energia para dar e vender.

TOURO

Em 2025 quem está solteiro... vai deixar de estar! Casados ou comprometidos precisam de paciência para negociar e gerir emoções. No trabalho: vai ser um ano de mudanças e rebeldias! Atenção à saúde mental nos primeiros 6 meses de 2025.

GÉMEOS

De Fevereiro a Setembro, casais deste signo podem sentir a vida limitada. Profissionalmente os nativos deste signo vão abrir caminhos e ter reconhecimento. Na saúde... atenção aos excessos!

CARANGUEJO

2025 tem tudo para alavancar as relações destes nativos! No trabalho: as oportunidades profissionais têm tudo para existir. Atenção À qualidade do sono, descansar é importante!

LEÃO

No amor... o mês de julho vai ser o melhor para os casados deste signo! No trabalho: o início de 2025 vai ser próspero a nível profissional. Na saúde... mudanças de hábitos são precisas!

VIRGEM

Março e Abril vão ser bons para repensar como viver a relação! No trabalho... em 2025, têm tudo para vingar no campo financeiro. Na saúde: não perca energia com o que não controla.

BALANÇA

No início de 2025, os nativos deste signo têm de repensar a vida a dois. Com Plutão em Aquário, têm tudo para ter sucesso no trabalho. Na saúde... 2025 vai ser um ano com alguma ansiedade.

ESCORPIÃO

Vem aí uma transformação profunda para os comprometidos. No trabalho... 2025 vai trazer boas oportunidades de crescimento. A nível de saúde, a "disciplina" é a palavra-chave para uma saúde incrível.

SAGITÁRIO

No amor, os casamentos que estão acabados... vão acabar mesmo! Em 2025, quem está solteiro tem tudo para se apaixonar. Em relação ao dinheiro, no próximo ano, não gaste mais do que deve! No campo da saúde, atentem a variações de humor que podem levar a um colapso mental.

CAPRICÓRNIO

No amor... 2025 vai ser um ano cheio de desafios. Se quer casar, 2025 vai ser o ano! No trabalho: vem aí um ano transformador para estes nativos. Na saúde... adote novos hábitos e novas formas de estar.

AQUÁRIO

2025 é o ano para revolucionar uma relação na forma de pensar e estar. A nível de trabalho, este irá ser um ano excelente para novos desafios profissionais. Em janeiro... atenção à energia, pode estar em baixo!

PEIXES

Para quem tem uma relação... 2025 vai ser um ano cheio de coisas boas. No trabalho... 2025 vai exigir os pés assentes na terra! Na saúde: vai ser um ano cansativo, terá de saber lidar com a ansiedade.

