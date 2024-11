Signo Escorpião: As últimas semanas de 2024 trarão uma surpresa inesperada!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Saiba a previsão do seu signo para dezembro

Caranguejo, Leão e Virgem: Um destes signos vai ter os planos sabotados no amor

Balança, Escorpião e Sagitário: Um destes signos vai viver uma paixão até ao final do ano

Quem é do Signo Escorpião vai ter um final de ano surpreendente!

2024 está prestes a terminar, mas ainda não terminou! A taróloga residente do programa das manhãs «Dois às 10» revelou que um dos signos do zodíaco vai ver mudado o rumo da sua vida amorosa ainda até ao final do ano.

Segundo Joana Dias, quem é do signo Escorpião, vai ver a paixão a acontecer à revelia da vontade. Solteiros: vão apaixonar-se nas últimas semanas de 2024 e 2025 vai começar como nunca imaginaram!

No que toca ao trabalho, este signo vai ver uma fase mais complicada até ao final do ano, no entanto, em janeiro de 2025, os astros vão conspirar a seu favor.