Em julho, os nativos deste signo vão receber mais dinheiro do que o habitual

A taróloga Joana Dias esteve no «Dois às 10» e deu boas notícias a um dos signos do zodíaco.

O mês de julho chega com novas oportunidades e decisões importantes. E, segundo as previsões da taróloga Joana Dias, há um signo que se destaca pelas boas notícias no campo financeiro: Capricórnio.

Se é do signo Capricórnio, prepare-se. Julho será um mês de mudanças significativas na sua fonte de rendimento, com maior responsabilidade e — o mais esperado — um aumento nos ganhos.

Com a estrutura e o foco que caracteriza os nativos deste signo, este é o momento ideal para assumir novos compromissos profissionais e colher os frutos desse esforço.

Segundo Joana Dias, «é um mês lucrativo», em que os resultados do trabalho vão começar a dar retorno. Ainda assim, atenção à saúde: evite excessos e cuide de si para aproveitar esta fase positiva com equilíbrio.

Mas o que dizem os astros para os restantes signos?

Previsões de julho para os restantes signos, segundo Joana Dias:

CARNEIRO

Casais vivem um período calmo e alegre, com momentos de grande cumplicidade.

Se está a pensar vender a sua casa, este é um ótimo mês para isso.

TOURO

Nos relacionamentos, julho traz momentos agridoces.

No trabalho, está na hora de procurar mudanças, mesmo dentro da empresa onde está.

GÉMEOS

As relações ficam em segundo plano. Dedique-se aos amigos.

Julho será vivido com uma boa dose de otimismo.

CARANGUEJO

Atenção aos casais: evitem conversas sobre dinheiro para não gerar desentendimentos.

Nas finanças, boas notícias com entradas inesperadas de dinheiro.

LEÃO

Solteiros devem ser pacientes e diplomáticos para conquistarem alguém especial.

Na saúde, julho será um mês exigente. Cuide-se.

VIRGEM

No trabalho, quem cumprir os objetivos pode ser recompensado com um aumento.

Valorize o que mais gosta, mas prepare-se para reações alheias.

BALANÇA

Os sentimentos estarão mais intensos e será mais fácil demonstrar afeto.

No trabalho, especial atenção a contratos. Uma mudança aproxima-se.

ESCORPIÃO

Mês com forte desejo de amar e ser amado.

É verão, por isso aproveite com leveza e sem receios.

SAGITÁRIO

Solteiros com oportunidades de encontrar alguém especial.

Evite exageros. Acalmar o ritmo pode ser essencial este mês.

AQUÁRIO

No amor, é importante manter flexibilidade para não afastar os parceiros.

Julho será marcado por sensualidade e carisma.

PEIXES

Solteiros podem ter um encontro inesperado que muda tudo.

Julho traz estrutura, estabilidade e até uma nova forma de estar na vida.