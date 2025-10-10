Irmão de ator da TVI foi diagnosticado com leucemia: «É um buraco que se abre na terra»

O ator Simão Fumega recorda o momento em que o irmão mais novo, Martim, foi diagnosticado com leucemia de alto risco. Foram dois anos de internamento, esperança e luta, mas a família nunca desistiu.

O ator Simão Fumega, conhecido pelos seus papéis em «Morangos com Açúcar» e futuramente em «Terra Forte», abriu o coração e falou pela primeira vez sobre a fase mais difícil da sua vida — quando o irmão mais novo, Martim, foi diagnosticado com leucemia de alto risco.

Em fevereiro de 2014, a família recebeu a notícia que ninguém quer ouvir: Martim, então apenas uma criança, tinha uma doença grave e teria de ser internado de imediato. O diagnóstico foi um choque. “É um buraco que se abre na terra”, recordou Simão, visivelmente emocionado.

Durante dois anos, Martim viveu praticamente dentro do hospital, entre tratamentos e períodos de isolamento. O ator recorda o impacto da primeira visita: “Só o pude ver através de um vidro. Fiquei sem chão.”

No mesmo mês, o avô de Simão e Martim foi também diagnosticado com leucemia crónica — uma coincidência cruel que abalou ainda mais a família. “Foi tudo ao mesmo tempo. O meu avô acabou por morrer dois meses depois e o meu irmão lutava pela vida. Era uma mistura de medo, raiva e esperança”, contou.

Hoje, Martim está curado e faz acompanhamento médico de seis em seis meses. Para Simão, o irmão é “o maior exemplo de força e coragem”.