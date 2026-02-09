A jantar com celebridades da TVI, quem diria que esta famosa portuguesa celebra 87 anos esta semana?

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 11min

À mesa com as estrelas da TVI, houve uma convidada que roubou todas as atenções — não só pelo estatuto lendário, mas também pelo número impressionante que assinala esta semana. Quem diria que uma das figuras mais marcantes da televisão portuguesa celebra 87 anos, mantendo o charme, a presença e a história que atravessam gerações?

Simone de Oliveira dispensa apresentações. Cantora, atriz e uma das maiores referências da cultura portuguesa, o seu nome atravessa décadas com uma elegância rara e uma presença que continua a marcar gerações. Ícone da música e da representação, Simone é sinónimo de talento, força e longevidade artística — e, aos 86 anos, continua a provar que o tempo pode ser apenas um detalhe.

Na passada semana, a artista voltou a ser o centro das atenções ao surgir num jantar que reuniu várias caras bem conhecidas da TVI. O momento foi partilhado pela própria no Instagram, onde surge sorridente, descontraída e em excelente companhia. A fotografia rapidamente gerou reações, não só pelo convívio com figuras atuais da televisão portuguesa, mas sobretudo pela aparência de Simone.

É que esta semana Simone de Oliveira celebra 87 anos — um número que contrasta fortemente com a imagem que apresenta. Com uma postura firme, um sorriso luminoso e uma energia contagiante, a atriz e cantora surpreende pela jovialidade que mantém, desafiando qualquer expectativa associada à idade. 

Ao longo da sua carreira, Simone de Oliveira construiu um percurso ímpar, representando Portugal no Festival da Eurovisão por duas vezes, brilhando nos palcos, na televisão e no teatro, e afirmando-se sempre como uma mulher de personalidade forte e autenticidade inabalável. A sua história é feita de conquistas, mas também de desafios superados com coragem — algo que, de certa forma, se reflete na forma como encara o passar do tempo.

Hoje, Simone continua a ser uma figura admirada não apenas pelo que fez, mas pelo que representa: vitalidade, paixão pela vida e um espírito jovem que parece não envelhecer. Aos 87 anos, celebrados esta semana, a artista mostra que o verdadeiro segredo da juventude pode estar na atitude — e Simone de Oliveira é prova viva disso.

