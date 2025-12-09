Atenção a estes 4 sinais. Um deles está presente na maioria dos ataques cardíacos

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 49min

Reconhecer rapidamente os sinais de um ataque cardíaco pode fazer toda a diferença. Especialistas alertam para quatro sintomas que merecem especial atenção — e um deles tende a manifestar-se na maioria dos casos. Saber identificá-los pode ajudar a procurar ajuda médica de forma mais célere e eficaz.

Quase todas as pessoas que sofrem um ataque cardíaco apresentam, antes do episódio, pelo menos um dos quatro fatores de risco mais comuns: pressão arterial elevada, colesterol alto, níveis de açúcar no sangue acima do normal ou historial de consumo de tabaco.

De acordo com o site Independent, esta é a conclusão de um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology, que analisou dados de saúde de mais de nove milhões de pessoas na Coreia do Sul e sete mil nos Estados Unidos, ao longo de aproximadamente 20 anos.

A equipa da Northwestern Medicine e da Universidade Yonsei verificou que 99% das vítimas de ataque cardíaco apresentavam ao menos um destes fatores, e que mais de 93% acumulavam dois ou mais. A hipertensão arterial foi o fator mais frequente, registado em mais de 95% dos casos.

Para o investigador Philip Greenland, autor principal do estudo, a prioridade deve ser “controlar os fatores de risco modificáveis, como a pressão arterial e o colesterol, em vez de procurar causas menos tratáveis”.

A investigação sublinha a relevância da prevenção e do acompanhamento clínico regular. A Fundação Britânica do Coração lembra que a doença cardíaca coronária continua a ser a principal causa de morte prematura, associada a cerca de 66 mil óbitos anuais.

Manter a tensão controlada, garantir níveis adequados de colesterol e açúcar no sangue e evitar o tabaco pode ser determinante para reduzir de forma significativa o risco de enfarte.

