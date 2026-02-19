Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa

Rita Pereira viveu momentos de susto esta manhã enquanto gravava nos estúdios onde são produzidas as novelas da TVI. A atriz recorreu às redes sociais para partilhar a reação ao sismo que se fez sentir e que obrigou à interrupção imediata dos trabalhos.

“Fomos todos retirados do estúdio, porque acabou tudo de tremer com o terramoto. Estamos à espera de saber o que fazer”, contou Rita Pereira, visivelmente surpreendida com a situação.

Segundo explicou, o abalo foi sentido de forma intensa no interior das instalações, levando a equipa técnica e o elenco a abandonarem o espaço por precaução.

O sismo foi sentido às 12h14 com epicentro em Alenquer, tendo havido um segundo sismo dois minutos depois.