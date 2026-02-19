Última hora: sismo de magnitude 4.1 sentido em Lisboa

Vários relatos de portugueses que sentiram o sismo em Lisboa

Um sismo foi sentido esta quinta-feira na zona de Lisboa pelas 12h14. Segundo site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera trata-se de um sismo com epicentro em Alenquer e de magnitude de 4.1.

À CNN Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou a ocorrência de dois sismos: o primeiro às 12h14, com epicentro a cerca de 4 quilómetros a Oeste-Noroeste de Alenquer e magnitude 4,1 na escala de Richter; o segundo, dois minutos depois, às 12h16, no mesmo local e com igual magnitude.

Em comunicado, o IPMA esclarece que “no dia 19-02-2026 pelas 12:14 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4.1 (Richter), cujo epicentro se localizou a cerca de 4 km a Oeste-Noroeste de Alenquer”.

A mesma nota acrescenta que, “de acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica atualizada”.