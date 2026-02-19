Última hora: sismo de magnitude 4.1 sentido em Lisboa

  • Dois às 10
  • Há 2h e 52min

Vários relatos de portugueses que sentiram o sismo em Lisboa

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Um sismo foi sentido esta quinta-feira na zona de Lisboa pelas 12h14. Segundo site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera trata-se de um sismo com epicentro em Alenquer e de magnitude de 4.1.

À CNN Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou a ocorrência de dois sismos: o primeiro às 12h14, com epicentro a cerca de 4 quilómetros a Oeste-Noroeste de Alenquer e magnitude 4,1 na escala de Richter; o segundo, dois minutos depois, às 12h16, no mesmo local e com igual magnitude.

Em comunicado, o IPMA esclarece que “no dia 19-02-2026 pelas 12:14 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4.1 (Richter), cujo epicentro se localizou a cerca de 4 km a Oeste-Noroeste de Alenquer”.

A mesma nota acrescenta que, “de acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica atualizada”.

Temas: Sismo Sismo em Lisboa Dois às 10

A Não Perder

Mãe da princesa Nonô reencontrou o amor e casou no dia em que a filha celebraria o aniversário

Há 3 min

Tornados públicos detalhes da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."

Há 19 min

Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa

Há 1h e 5min

À hora do sismo sentido em Lisboa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto. Isto foi o que aconteceu

Há 1h e 25min

Cantora portuguesa interrompeu gravidez e nunca mais pôde engravidar: «Demorei a aceitar porque acho que nasci para ser mãe

Hoje às 11:00

Antes de dia importante, Pedro Jorge envia mensagem a Cristina Ferreira

Hoje às 09:31

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Ontem às 17:00
MAIS

Mais Vistos

Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa

Há 2h e 23min

Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa

Há 2h e 42min

Cantora portuguesa sofreu perda gestacional e ficou incapaz de ter filhos

Hoje às 10:09

Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação

Ontem às 08:51

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Tornados públicos detalhes da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."

Há 19 min

Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa

Há 1h e 5min

Antes de dia importante, Pedro Jorge envia mensagem a Cristina Ferreira

Hoje às 09:31

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Ontem às 17:00

Fotos

Mãe da princesa Nonô reencontrou o amor e casou no dia em que a filha celebraria o aniversário

Há 3 min

Tornados públicos detalhes da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."

Há 19 min

Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa

Há 1h e 5min

À hora do sismo sentido em Lisboa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto. Isto foi o que aconteceu

Há 1h e 25min