À hora do sismo sentido em Lisboa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto. Isto foi o que aconteceu

O fim da manhã foi assustador para algumas pessoas que sentiram o sismo de magnitude 4.1 em Lisboa.

Enquanto decorria o habitual espaço dedicado à Atualidade Criminal do País, Cristina Ferreira lançou um direto com a repórter Ticiana Xavier ao mesmo tempo que Lisboa era abalada por um sismo de magnitude 4.1.

Durante a ligação em direto, tudo decorria dentro da normalidade, com a jornalista a atualizar as informações mais recentes sobre o caso em destaque. Quer durante a reportagem, quer em estúdio não se fez sentir.

Momentos mais tarde, chegou a indicação aos apresentadores, que deram a notícia aos telespectadores.