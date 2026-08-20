Estes ténis Skechers são ideais para pés largos e estão a menos de 40€

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Ideais para o dia a dia e para o ginásio, estes ténis Skechers são um sucesso absoluto

Encontrar calçado confortável quando se tem pés mais largos costuma ser um desafio à parte. Muitos modelos apertam nos sítios errados ou obrigam a comprar um número acima, sem que isso resolva o problema. Não parece ser o caso destes ténis da Skechers, que continuam a acumular avaliações positivas, com mais de 23 mil comentários e uma nota média de 4,5 estrelas na Amazon. Atualmente com 43% de desconto, o preço caiu dos 69,95€ para 39,99€.

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Pensados para quem tem pés largos

Um comprador com pé mais largo descreve este modelo como "muito cómodo e ligeiro", destacando ainda a boa relação qualidade-preço. Há também quem os tenha comprado para uma pessoa idosa, também com pé largo, que ficou "maravilhada" com o conforto sentido logo nas primeiras utilizações, sem o aperto habitual noutros modelos.

Do escritório ao ginásio

A versatilidade é outro ponto forte apontado nas avaliações. Um utilizador que os usa regularmente para treinar elogia tanto a boa transpirabilidade do material como a leveza, notando que aguentam bem sessões mais intensas sem perder o conforto. Para o dia a dia, outro comprador garante que, mesmo depois de um mês de uso, os ténis se mantêm perfeitos, ao ponto de já estar decidido a voltar a comprar a marca.

Compatíveis com palmilhas ortopédicas

Um pormenor que faz diferença para quem precisa de suporte extra é a possibilidade de usar palmilhas ortopédicas dentro deste calçado, algo que nem todos os modelos permitem. Isto torna estes ténis uma opção a considerar não só por quem tem pé largo, mas também por quem lida com desconforto ao caminhar durante longos períodos.

Com desconto de 43% e a confiança de mais de 23 mil avaliações, este modelo continua a destacar-se como uma das apostas mais seguras para quem procura conforto sem gastar muito, seja no ginásio ou no dia a dia.

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