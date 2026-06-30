Este tablet de 100€ traz teclado, rato e capa e é perfeito para estudar ou trabalhar

Este artigo pode conter links afiliados*

Esqueça os portáteis pesados: este tablet de 10 polegadas custa apenas 109€ e vem com rato e teclado.

Encontrar um dispositivo fiável para estudar, trabalhar ou ver séries sem ultrapassar o orçamento já não é uma missão impossível. O SKYEGG X2 tornou-se um autêntico fenómeno de vendas na Amazon por cerca de 100€ e o segredo está no "pacote completo": além de um ecrã nítido de 10 polegadas, já traz teclado, rato e capa protetora incluídos. Com uma nota média de 4,5 estrelas, surge como uma alternativa económica aos computadores tradicionais.

Quem já testou o dispositivo destaca o excelente equilíbrio entre o preço e o desempenho. Um dos compradores sublinha o cuidado com a embalagem e o facto de o kit "vir com duas películas de proteção de ecrã e uma capa de boa qualidade que permite inclinar o tablet". Outro utilizador aponta que o sistema Android garante "uma boa fluidez nas tarefas diárias", considerando-o a escolha ideal para o entretenimento dos mais novos ou para trabalhar com tranquilidade.

Adquira na Amazon a 109,99€

O que torna este tablet a opção mais procurada do momento?

Pronto a trabalhar (kit completo): Ao contrário das marcas tradicionais onde tem de comprar tudo em separado, este modelo transforma-se num mini portátil instantaneamente. Traz teclado e rato sem fios, além de uma capa protetora, estando pronto a usar assim que sai da caixa.

Inteligência artificial e rapidez: Equipado com o sistema Android mais recente e um assistente de IA já integrado, o tablet garante uma navegação muito mais fluida. É ideal para pesquisar informação rapidamente, organizar a agenda ou saltar entre tarefas sem soluços.

Equipado com o sistema Android mais recente e um assistente de IA já integrado, o tablet garante uma navegação muito mais fluida. É ideal para pesquisar informação rapidamente, organizar a agenda ou saltar entre tarefas sem soluços. Espaço de sobra para tudo: Esqueça a lentidão e as aplicações a fechar sozinhas. Com uma memória RAM generosa, pode manter várias apps abertas ao mesmo tempo. Além disso, o armazenamento interno é expansível através de cartão de memória, para que possa guardar fotos, vídeos e documentos sem restrições.

Esqueça a lentidão e as aplicações a fechar sozinhas. Com uma memória RAM generosa, Além disso, o através de cartão de memória, para que possa guardar fotos, vídeos e documentos sem restrições. Ecrã HD "anti-pancadas": O ecrã de 10 polegadas é mais sensível ao toque e foi desenhado para ser mais resistente a quedas e pequenos impactos do que os tablets comuns. A qualidade de alta definição está garantida para quem não dispensa as suas séries na Netflix, Prime Video ou Disney+.

O ecrã de 10 polegadas é mais sensível ao toque e foi desenhado para ser e pequenos impactos do que os tablets comuns. A qualidade de está garantida para quem não dispensa as suas séries na Netflix, Prime Video ou Disney+. Bateria para o dia inteiro e videochamadas: Com uma ligação Wi-Fi rápida e estável, o dispositivo é perfeito para aulas online ou reuniões de trabalho no Zoom, Teams ou Google Meet (graças às câmaras integradas). A bateria de longa duração garante que não vai ficar dependente de ter uma tomada por perto.

Para quem procura versatilidade e produtividade numa carteira controlada, este kit completo na Amazon por 109,99€ é uma das oportunidades mais equilibradas do mercado atual.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.