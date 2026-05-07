Investiu 15 mil euros “por brincadeira”. Hoje, ganha mais de 80 mil por mês

Sem deixar o emprego principal, decidiu investir 15 mil euros num negócio próprio. Hoje, esse projeto paralelo tornou-se numa operação que fatura mais de 80 mil euros por mês.

Aos 34 anos, Julia Holden decidiu investir cerca de 14 mil euros das suas próprias poupanças para lançar um negócio paralelo inspirado na sua experiência enquanto mãe. A ideia nasceu em fevereiro de 2024, depois de perceber que o filho recém-nascido adormecia mais rapidamente sempre que lhe cobria suavemente os olhos com um pano. Como não encontrou no mercado nenhum produto que fosse simultaneamente confortável e seguro para cumprir essa função, avançou com a criação de um gorro para bebés com uma pala integrada para tapar os olhos. Foi assim que surgiu a Sleepy Hat.

Sem investidores, sem equipa e apenas com apoio pontual da família, Julia desenvolveu o projeto em blocos de 20 minutos entre amamentações, enquanto mantinha um trabalho a tempo inteiro na área da publicidade. Ao longo de um ano, acabou por ultrapassar o orçamento inicialmente previsto para o desenvolvimento do produto, produção de protótipos, criação da marca, registo do domínio e construção do site. Os primeiros modelos apresentaram erros de fabrico e chegaram mesmo a gerar prejuízo, mas, depois de vários ajustes, conseguiu aperfeiçoar o design e avançar com uma encomenda de 1.500 unidades.