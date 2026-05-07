Investiu 15 mil euros “por brincadeira”. Hoje, ganha mais de 80 mil por mês

  • Dois às 10
  • Ontem às 17:00
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sem deixar o emprego principal, decidiu investir 15 mil euros num negócio próprio. Hoje, esse projeto paralelo tornou-se numa operação que fatura mais de 80 mil euros por mês.

Aos 34 anos, Julia Holden decidiu investir cerca de 14 mil euros das suas próprias poupanças para lançar um negócio paralelo inspirado na sua experiência enquanto mãe. A ideia nasceu em fevereiro de 2024, depois de perceber que o filho recém-nascido adormecia mais rapidamente sempre que lhe cobria suavemente os olhos com um pano. Como não encontrou no mercado nenhum produto que fosse simultaneamente confortável e seguro para cumprir essa função, avançou com a criação de um gorro para bebés com uma pala integrada para tapar os olhos. Foi assim que surgiu a Sleepy Hat.

Sem investidores, sem equipa e apenas com apoio pontual da família, Julia desenvolveu o projeto em blocos de 20 minutos entre amamentações, enquanto mantinha um trabalho a tempo inteiro na área da publicidade. Ao longo de um ano, acabou por ultrapassar o orçamento inicialmente previsto para o desenvolvimento do produto, produção de protótipos, criação da marca, registo do domínio e construção do site. Os primeiros modelos apresentaram erros de fabrico e chegaram mesmo a gerar prejuízo, mas, depois de vários ajustes, conseguiu aperfeiçoar o design e avançar com uma encomenda de 1.500 unidades.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Sleepy Hat Julia Holden
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Antes de ir ao multibanco, faça isto ou arrisca-se a perder dinheiro

Proteja-se das burlas. Não levante dinheiro sem antes fazer isto

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Maioria dos portugueses guarda os telemóveis antigos. Perdem dinheiro e prejudicam o ambiente

Dicas

Fez carne estufada e ficou rija? O erro está neste passo que quase ninguém conhece

Ontem às 16:00

Passámos anos a conservar bananas da forma errada. Finalmente, descobrimos como fazê-las durar mais

Ontem às 15:00

De 359€ para 99€: O robot que aspira e lava está com 72% de desconto e é um sucesso de vendas

Ontem às 13:13

Foi convidado para um jantar? Descubra o que levar

6 mai, 16:00

Vai passar férias no Algarve? Há umas “Maldivas portuguesas” que pode visitar por menos de 2 euros

6 mai, 15:00

Esta piscina oceânica em Portugal está a deixar toda a gente rendida (e é grátis)

5 mai, 17:00

Experiência a bordo de um barco torna este museu português um dos mais originais do mundo

5 mai, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos surpreende ao "entregar" a vitória do “Desafio Final” a concorrente improvável

Ontem às 10:45

Aos 7 anos, filho de Isabel chegou da escola, dormiu e acordou sem andar. Quatro meses depois, partiu

Ontem às 11:25

Gonçalo Quinaz critica Bernardina e Badoxa: “É tudo menos marketing”

Ontem às 10:16

Cristina Ferreira começa programa com aviso: "Eu tenho que alertar o país"

6 mai, 10:10

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

28 abr, 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

Fora do Estúdio

«Às vezes, perco um pouco a esperança»: ex-concorrente do Secret Story emociona com desabafo

Ontem às 16:13

Depois do Secret Story, Tiago mostra-se abalado: «Foram as piores notícias que tive desde que saí»

Ontem às 10:55

Depois de vencer o Secret Story, Eva parte para viagem paradisíaca com pessoa especial

6 mai, 16:20

Cristina Ferreira prepara-se para realizar sonho antigo: «Onde existe amor»

6 mai, 09:15

Fotos

Novas 7 Maravilhas de Portugal: há 629 patrimónios candidatos

Ontem às 18:02

Investiu 15 mil euros “por brincadeira”. Hoje, ganha mais de 80 mil por mês

Ontem às 17:00

«Às vezes, perco um pouco a esperança»: ex-concorrente do Secret Story emociona com desabafo

Ontem às 16:13

Fez carne estufada e ficou rija? O erro está neste passo que quase ninguém conhece

Ontem às 16:00