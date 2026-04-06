É o meu novo vício": Esta pulseira da Xiaomi custa apenas 20€ e ajuda a manter o foco no treino

  • Dois às 10
  • Há 2h e 57min

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Se procura uma forma barata e eficaz de controlar os seus passos e a saúde, este fenómeno da Xiaomi é a escolha ideal para 2026

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Já não é segredo que a Xiaomi domina o mundo dos gadgets acessíveis, mas desta vez superaram as expectativas. Não conseguimos ficar indiferentes quando vimos que a Smart Band 9 Active está com um desconto de 20%, fixando-se nuns incríveis 19,90 €. É o investimento perfeito para quem quer começar a levar o exercício mais a sério nesta primavera sem gastar uma fortuna. Com mais de 7 mil avaliações na Amazon e uma média de 4,1 estrelas, esta pulseira prova que não é preciso pagar centenas de euros para ter tecnologia de ponta no pulso.

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O que mais nos impressionou foi a autonomia: a bateria aguenta até 18 dias, o que significa que pode esquecer o carregador durante quase três semanas. Além de ser super leve e fina (nem se sente no braço), a Smart Band 9 Active vem equipada com tudo o que realmente importa:

  • 50 modos desportivos: Da corrida ao yoga, com 10 treinos de nível profissional.
  • Saúde em tempo real: Monitoriza o ritmo cardíaco e o oxigénio no sangue (SpO₂) 24 horas por dia.
  • À prova de tudo: É resistente à água (5 ATM), por isso pode nadar ou tomar banho com ela sem medos.
  • Personalização total: Mais de 100 fundos diferentes para combinar com o seu estilo ou usar as suas próprias fotos.
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A grande vantagem deste modelo é a sua simplicidade inteligente. O ecrã é nítido e a navegação é muito fluida, facilitando a consulta de notificações ou do progresso diário enquanto estamos em movimento. Nas opiniões de quem já a usa, o destaque vai quase sempre para a "incrível relação qualidade-preço" e para o facto de ser um dispositivo "muito intuitivo e prático para o dia a dia". É aquele tipo de compra que fazemos sem pensar duas vezes e que acaba por se tornar indispensável.

As tendências de 2026 mostram que os utilizadores preferem dispositivos discretos que não pesem no visual, e esta Xiaomi cumpre todos os requisitos. É pequena, bonita e extremamente funcional, ajudando a manter o foco nas metas de bem-estar de forma descomplicada. 

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xiaomi smartband 9 active

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Temas: Smart Band 9 Active Treino Exercicio fisico ginasio
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