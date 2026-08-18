Chamadas, GPS e 140 modos desportivos: este smartwatch Xiaomi custa menos de 30€

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Fotografia: Freepik

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Com mais de 27 mil avaliações e o título de mais vendido da categoria, este smartwatch Xiaomi é uma aposta segura por menos de 30€

Ter um relógio inteligente completo já não obriga a gastar muito. O Xiaomi Redmi Watch 5 Active prova isso mesmo: é o mais vendido da sua categoria na Amazon, com mais de 27 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, e custa apenas 29,87€.

Ecrã amplo e bateria que dura semanas

O modelo tem um ecrã LCD de 2 polegadas, suficientemente grande para ler notificações, dados de atividade física e as horas sem esforço. O ponto mais forte é mesmo a bateria: pode durar até 18 dias, o que significa muito menos tempo preso ao carregador do que a maioria dos smartwatches à venda.

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Pensado para quem treina

Para quem mantém uma rotina de exercício, o relógio mede a frequência cardíaca e conta com mais de 140 modos desportivos, cobrindo desde a corrida até à natação. O GPS integrado é outro ponto a favor, já que permite registar percursos ao ar livre com precisão, sem depender do telemóvel.

Chamadas e resistência à água

O relógio permite ainda atender chamadas por Bluetooth, o que é útil quando se tem as mãos ocupadas. O ecrã é personalizável, e a resistência à água torna-o adequado tanto para treinos mais intensos como para um mergulho na piscina.

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