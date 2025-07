De 129€ para 29€? Este smartwatch tem mais de 100 modos desportivos e está com 77% de desconto

Resistente à água, com bateria duradoura e todas as funções essenciais por menos de 30 euros

Quem procura um relógio inteligente funcional, discreto e bem equipado, encontra no OUKITEL V3 uma das melhores surpresas da Amazon neste momento. O modelo, que antes custava 129 euros, está agora disponível por apenas 29,99€, com uma redução de 77% e centenas de avaliações positivas.

Discreto no pulso, resistente à água e ao ritmo do dia

Com um ecrã tátil de 1,83 polegadas, caixa compacta e braceletes confortáveis, o smartwatch adapta-se facilmente a qualquer pulso, inclusive os mais finos. O design moderno e discreto combina bem com diferentes estilos — e a resistência à água com certificação IP68 garante proteção contra chuva, suor ou salpicos durante a lavagem das mãos. Inclui ainda duas braceletes, ideais para alternar entre contextos desportivos e ocasiões mais formais.

Chamadas, mensagens e alertas geridos a partir do pulso

O relógio inteligente permite atender chamadas via Bluetooth, sem precisar tirar o telemóvel do bolso. Recebe notificações de mensagens e aplicações, e emparelha-se com facilidade a qualquer smartphone Android ou iPhone. A ligação é rápida e estável, e o relógio funciona com uma app intuitiva e fácil de usar.

Mais de 100 modos de desporto e controlo de saúde

Este modelo foi feito para acompanhar o ritmo do dia a dia: conta passos, regista calorias queimadas e acompanha mais de 100 tipos de atividade física. Para além disso, mede a frequência cardíaca em tempo real, o nível de oxigénio no sangue e analisa a qualidade do sono — tudo para ajudar a manter um estilo de vida equilibrado.

Bateria para uma semana inteira

Com utilização normal, a bateria dura até 7 dias. Em modo de espera, aguenta até 30 dias sem necessidade de carregamento. Ideal para quem prefere não depender de carregadores todos os dias.

Bem avaliado por quem já comprou

Com uma média de 4,8 estrelas em centenas de avaliações, os elogios ao OUKITEL V3 são consistentes: leve, funcional e fácil de usar. “Muito prático e eficaz”, refere uma utilizadora, destacando a simplicidade de uso e as funções úteis no dia a dia. “Conecta-se muito rapidamente e tem todas as funções necessárias”, diz outro cliente, satisfeito com o desempenho. A autonomia também recebe elogios: “A bateria dura bastante tempo”, resume uma das opiniões. No geral, é visto como “uma excelente relação qualidade-preço” e “um smartwatch completo, com tudo o que é preciso”.

