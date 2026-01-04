Menos de 50 euros! Este smartwatch atende chamadas e monitoriza tudo o que precisa

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando o preço baixo não significa abdicar das funcionalidades essenciais

Toda a gente precisa de um smartwatch — e quem ainda não tem, provavelmente não imagina o quanto facilita o dia a dia. Estes dispositivos já não servem apenas para ver as horas: ajudam a monitorizar a saúde, acompanhar a atividade física, atender chamadas e manter-nos atentos ao que realmente importa. Num mundo cada vez mais acelerado, ter no pulso um aliado tecnológico pode fazer a diferença, especialmente quando o preço continua acessível.

“Atendo chamadas no pulso e monitorizo tudo”: este relógio inteligente faz mais do que parece e custa menos de 50 euros. O Popglory é um exemplo claro de como a tecnologia se tornou mais democrática. Atualmente com o preço de 45€, este modelo mantém-se abaixo da barreira dos 50€, oferecendo funcionalidades normalmente associadas a relógios bem mais caros. Com mais de 26 mil avaliações e uma classificação média de 4 estrelas, é um dos smartwatches mais populares entre utilizadoras que procuram equilíbrio entre estilo, utilidade e preço. Uma cliente resume a experiência de forma simples: “É bonito, rápido e funciona muito bem para o dia a dia.”

Adquira aqui

No design, o Popglory aposta na versatilidade. O ecrã HD de 1,85 polegadas, com resolução de 240 x 240 píxeis, garante boa visibilidade em qualquer situação. Inclui duas braceletes — uma metálica, mais elegante, e outra em silicone, ideal para uso diário ou desporto — permitindo adaptar o relógio a diferentes estilos e ocasiões. Além disso, disponibiliza mais de 10 mil designs para o ecrã, incluindo a opção de personalizar com fotografias próprias.

Na vertente de saúde e bem-estar, este smartwatch oferece monitorização contínua da frequência cardíaca, pressão arterial, oxigénio no sangue e qualidade do sono, incluindo funcionalidades úteis como lembretes do ciclo menstrual. Para quem pratica exercício físico, suporta 25 modos de desporto, como corrida, yoga ou ciclismo, registando passos, calorias e distância percorrida, ajudando a manter uma rotina mais ativa e consciente.

A comunicação é outro dos pontos fortes. O Popglory permite atender chamadas via bluetooth diretamente no pulso, receber notificações de mensagens e redes sociais e utilizar o assistente de voz para alarmes e lembretes. A embalagem inclui o relógio, duas braceletes, carregador e manual, tornando-o numa opção prática, funcional e acessível para quem procura um smartwatch completo para o dia a dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.