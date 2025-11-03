Foi símbolo de beleza em Portugal nos anos 90. Hoje, é falada por motivos bem diferentes

  Há 1h e 43min

Foi um dos rostos mais admirados dos anos 90, símbolo de elegância e beleza nas passerelles portuguesas. Atualmente, trocou o brilho das luzes da ribalta pelo compromisso com causas humanitárias, mostrando que a verdadeira beleza vai muito além da aparência.

Foi considerada uma das mulheres mais belas dos anos 90, presença habitual nas passerelles e nas capas das principais revistas portuguesas. Atualmente, Sofia Aparício é reconhecida não apenas pela sua carreira no mundo da moda e da representação, mas também pelo seu empenho em causas humanitárias.

A atriz e ativista tem-se destacado pelo seu envolvimento em diversas iniciativas solidárias, promovendo valores como a empatia, a justiça social e a defesa dos direitos humanos. O momento mais recente e mediático da sua trajetória ocorreu em setembro de 2025, quando integrou a Flotilha Humanitária “Sumud”, cuja missão era romper o bloqueio israelita a Gaza e entregar ajuda humanitária à população civil.

Em outubro de 2025, a missão ganhou grande visibilidade internacional depois de Sofia Aparício, Mariana Mortágua (líder do Bloco de Esquerda) e o ativista Miguel Duarte terem sido detidos pelas forças israelitas no Mediterrâneo, após o barco onde seguiam ter sido intercetado. A detenção gerou uma onda de indignação e solidariedade em Portugal, levando várias personalidades e instituições a exigir a libertação dos ativistas.

Após alguns dias de incerteza, os três regressaram a Portugal, sendo recebidos com manifestações de apoio. Emocionada, Sofia Aparício agradeceu o carinho dos portugueses e reafirmou o motivo da sua participação na missão.

Em declarações públicas, a atriz explicou que se juntou à flotilha por razões exclusivamente humanitárias, sublinhando “a urgência de ajudar quem sofre e de chamar a atenção do mundo para a crise humanitária em Gaza”. Perante as críticas, respondeu de forma tranquila, lembrando que o seu compromisso com causas sociais é antigo e profundamente enraizado nas suas convicções pessoais.

Temas: Sofia Aparicio Gaza Israel Dois às 10 Causas Humanitárias

